Глеб Никитин рассказал о планируемой закупке ретро-трамваев для Нижнего Новгорода Общество

Фото: с сайта "Уралтрансмаш"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планируемой закупке ретро-трамваев для Нижнего Новгорода, в том числе уточнил количество такого вида транспорта, который поступит в город.

Ранее публикацию о трамваях в ретростиле делал в своем аккаунте Instagram глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, однако он не сообщал о количестве вагонов.

Напомним, что на приобретение данных трамваев в бюджет города заложено почти 400 млн рублей.

По словам Глеба Никитина, Нижний Новгород закупит 11 ретро-трамваев к 800-летнему юбилею, который празднуется в 2021 году. Планируется, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.

"Конечно, вагоны будут соответствовать и всем самым современным требованиям: в них должно быть комфортно и мамам с маленькими детьми, и маломобильным пассажирам", - сказал Глеб Никитин.

Юрий Шалабаев сообщал, что трамваи будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением – низкопольные, оборудованные вай-фай и телефонными зарядками.