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Опубликована карта наиболее аварийных мест в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Согласно информации, за год специалистами ведомства было выявлено 60 таких мест.
Отмечается, что в подборке учитывались именно те места, где произошло три и более одинаковых ДТП или пять и более разных по виду автомобильных аварий. Учитывались только автоаварии с пострадавшими или погибшими.
Все эти места опубликованы на карте, которая размещена по ссылке.
На карте указаны как сами аварийные зоны, так и есть распределение количества аварий по районам Нижнего Новгорода. Рейтинг самых аварийных мест возглавил Автозаводский район (18), затем следуют Приокский (10) и Ленинский (9) районы.
Самое аварийное место в Нижнем Новгороде – площадь Максима Горького, где произошло 12 ДТП различных видов.
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