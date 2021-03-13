Как выбрать велосипед для ребенка от 4 лет?

Велосипед является неотъемлемым атрибутом и весёлой игрушкой для ребенка любого возраста. С помощью этого изделия ребёнок может развить ловкость, самостоятельность. Катание на велосипеде приводит в восторг любого малыша. Оно развивает чувство равновесия, ловкость. Выбирать детские велосипеды от 4-х лет нужно с учетом особенностей ребенка.

Покупать велосипеды лучше в специализированных магазинах. В зависимости от возраста ребёнку будут подходить велосипеды с разными параметрами. При выборе велосипеда нужно учесть следующие моменты:

Рост и вес ребёнка, его физическое развитие. Возраст ребёнка. Катание на велосипеде позволяет научиться сохранять баланс. Выбирайте велосипед, с которым справится ребенок. Дизайн.

При выборе велосипеда обратите внимание на то, для каких целей вы его приобретаете: отдых, развлечение, получение навыков вождения. Также нужно учесть бюджет покупки. Чтобы велосипед подходил ребёнку по размеру, ребёнок должен иметь возможность дотягиваться ручками до всех узлов: цепей, втулки колес, крыльев и т.д.

Сидя в седле, ребёнок должен доставать ножками до земли. Очень важно приобрести первое изделие, когда малыш еще не имеет навыков вождения. Если же у ребёнка есть опыт катания, не нужно брать велосипед на вырост. Подбирайте такое изделие, которое будет точно подходить под возраст ребенка. Неправильный выбор будет чреват неуверенным катанием или риском получения травм. Желательно, чтобы ребёнок попробовал покататься на велосипеде до покупки.

Учитывайте пожелания ребенка при покупке. Маленькому велосипедисту может не подойти цвет, тип руля или рамы. Лучше выбирать красивое оформление. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ездил уверенно, приобретите ему средства персональной защиты: очки, шлем, наколенники и другие специальные средства. Это позволит обеспечить безопасность катания малыша.

В возрасте старше 12 лет для ребёнка нужно приобретать велосипед с учетом его телосложения. При выборе велосипеда пользуйтесь формулами подходящего параметра роста ребёнка и размеров колес. Выбирайте на вырост те модели, в которых есть возможность изменить высоту руля с седлом. Такая опция имеется у велосипедов.

Проконсультируйтесь с менеджером магазина. Он поможет подобрать оптимальную модель для вашего ребёнка. Обязательно учитывайте предпочтения ребёнка. Велосипед должен ему нравиться, только в этом случае малыш получит удовольствие от катания.

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