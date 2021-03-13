Чем обоснована популярность мобильных приложений?

Повлиял ли коронавирус на рынок мобильных приложений? Стоит обратить внимание на статистику и все становится понятно. Активность на рынке, где можно скачать приложения для мобильных телефонов, была замечена в середине прошлого года.

В какой-то момент люди поняли, что без гаджетов они просто не могут существовать. Создавались самые разные мобильные приложения, которые помогали выстроить маршрут, где нет больных, определить места, где заразиться коронавирусом вероятность минимальная, да и в последнее время получить доступ к определенным объектам можно только через мобильные приложения.

Во всем мире был карантин, и люди были вынуждены сидеть дома. Что оставалось делать? Проводить время в кругу семьи, а все услуги получать с помощью гаджетов. С помощью телефона удовлетворяли базовые потребности. Люди заказывали еду, вещи, «посещали» фитнес-центры, «ходили» на занятия и общались с друзьями в социальных сетях. Не стоит говорить про финансы и ведение бизнеса. Все перешло в онлайн формат.

Переход к цифровым технологиям осуществляется очень активно. Особенно это было заметно в последние годы. Но, появился COVID-19, и переход осуществился молниеносно. К тому же, люди стали понимать, что внедрять мобильные приложения стоит во все. Особенно это касается предпринимателей, которые должны общаться со своими потребителями и продавать товары. Интересные новости можно прочитать тут https://asomobile.net/blog.

Пандемия очень сильно ударила по экономической сфере. Во всем мире сложилась довольно сложная ситуация. Но с рынком мобильных приложений ничего не произошло, они только выиграли и стали получать хорошую прибыль.

Снова вернемся в 2020-й, когда был жесткий локдаун, люди скачивали массу приложений. Динамика видна невооруженным глазом. К примеру, первое место в этом списке занял Zoom – платформа, которая позволяла проводить видеоконференции и общаться.

Активно стали скачивать и игры. Объяснить это просто: люди потеряли доступ к стандартным развлечениям. Сфера отдыха и развлечений была (а в некоторых регионах остается и по сей день) под запретом. В запертом пространстве каждый развлекал себя, как мог.

У пользователей появилось много свободного времени. Они могли играть и покупали улучшения, для того, чтобы пройти игры до финала. Но и разработчики не стали отлынивать. Они стали создавать качественный контент, который действительно может заинтересовать. Теперь игры могут конкурировать друг с другом. Кто вовремя сообразил и стал работать в этом направлении, быстро окупил все свои затраты и получил отличную прибыль.

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