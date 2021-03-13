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Культура и отдых

Экскурсии о кладах, разбойниках и легендах организуются в благоустроенном парке Выксы

25 марта 2021 19:20  [220] Культура и отдых

Экскурсии о кладах, разбойниках и легендах организуются в благоустроенном по программе "Формирование комфортной городской среды национального проекта "Жилье и городская среда" парке Выксы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Наши экскурсии рассчитаны на выксунцев и гостей, желающих узнать не только официальную историю города, но и его легенды, предания. Например, первоклассникам мы сегодня рассказали об истории возникновения Выксы, легенды о попе Сороке и разбойнике Рощине. Они узнали о кладовом холме в городском парке и местном оперном театре, о посылках ананасов Потемкину и нравах Андрея Баташева", - рассказал заведующий туристско-информационным центром Выксы Александр Баикин.

Парк и набережные города изменились благодаря победе во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения", в том числе и при поддержке жителей, которые активно голосовали за общественные пространства и участвовали в обсуждении проектов. Парк "Лебединый рай" в Выксе был благоустроен в 2019 году. Средства в размере около 100 млн рублей на его благоустройство и приведение в порядок набережной Верхнего пруда каскада "Баташевские пруды" были выделены из бюджета Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения", а также в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". За выбор этих площадок в свое время проголосовало более 6 тысяч жителей.

В парке создали туристско-информационный центр, вместо старой танцевальной площадки построили современное многофункциональное пространство с амфитеатром. Изменилась набережная Верхнего пруда: здесь было подведено освещение, размещены скамейки. До набережной продлили велороллерную и пешеходную дорожки. А у Верхнего пруда появилось новое здание водной станции.

Чтобы благоустроить по нацпроекту "Жилье и городская среда" сквер рядом с домом, набережную или любое другое общественное пространство, с 26 апреля жители 19 городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru. Участники голосования вправе выбрать, какую территорию у них будут благоустраивать в 2022 году: это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство.

Общероссийская платформа для голосования - проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техническим оператором проекта выступает АНО "Диалог Регионы".

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей нашей области было принято решение интегрировать региональную платформу в федеральный проект. То есть нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет и через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что уже весной стартует благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2021 году на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в 2020 году.

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Теги:
Благоустройство Выкса Парки
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