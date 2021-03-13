"Марафон 800" с максимальной дистанцией в 42,2 км пройдет в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Марафон 800" с максимальной дистанцией в 42,2 км пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Согласно информации, впервые за 12 лет будет организован забег с максимальной дистанцией в 42,2 км. Помимо этого участникам будут предложены привычные трассы на 3 и на 10 километров.

"В прошлом году Нижний Новгород заслуженно стал "Беговой столицей России", и проведение подобного марафона подчеркивает этот статус", - отметил Глеб Никитин.

В марафоне примут участие около 5 тысяч человек со всей страны (на дистанции в 42,2 км). На старте всех дистанций ожидается около 10 тысяч бегунов.

В трассу для забега войдут все центральные набережные, улицы около стадиона "Нижний Новгород" и Нижегородской ярмарки. Марафонцы пробегут по Канавинскому мосту и сделают круг по территории Кремля.

Регистрация на дистанции 3, 10 и 42,2 км стартует 29 марта на сайте. Планируется, что само мероприятие пройдет 29 августа.