Нижегородцы добились прикрепления к другой школе после обращения в Instagram губернатора Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы добились прикрепления к другой школе после обращения в Instagram губернатора Глеба Никитина.

Сообщения от жителей домов №13, №13к1, №13к2 по улице Цветочной (микрорайона "Цветы") зафиксировала система мониторинга социальных сетей "Инцидент-менеджмент" Центра управления регионом (ЦУР Нижегородской области).

Родители пожаловались, что их дети прикреплены к школе №135, которая находится в двух километрах от дома. При этом в начале города в непосредственной близости к домам открылась новая школа №131.

ЦУР Нижегородской области передал сообщение в городскую администрацию для решения проблемы.

По словам главы города Юрия Шалабаева, департамент образования провел подробный анализ демографической ситуации в жилом комплексе.

"Я принял решение о закреплении МБОУ "Школа №131" за домами №13, №13к1, №13к2 по улице Цветочной", – заявил он.