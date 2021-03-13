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Нижегородцы добились прикрепления к другой школе после обращения в Instagram губернатора Глеба Никитина.
Сообщения от жителей домов №13, №13к1, №13к2 по улице Цветочной (микрорайона "Цветы") зафиксировала система мониторинга социальных сетей "Инцидент-менеджмент" Центра управления регионом (ЦУР Нижегородской области).
Родители пожаловались, что их дети прикреплены к школе №135, которая находится в двух километрах от дома. При этом в начале города в непосредственной близости к домам открылась новая школа №131.
ЦУР Нижегородской области передал сообщение в городскую администрацию для решения проблемы.
По словам главы города Юрия Шалабаева, департамент образования провел подробный анализ демографической ситуации в жилом комплексе.
"Я принял решение о закреплении МБОУ "Школа №131" за домами №13, №13к1, №13к2 по улице Цветочной", – заявил он.
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