На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Новости партнеров

Лучший способ провести отпуск

26 марта 2021 14:20  [125]

Если на горизонте замаячил долгожданный и такой желанный отпуск, то сразу возникает вопрос: а каким образом его проводить? Что нужно сделать, чтобы он стал незабываемым и наполнил Вас силами так, чтобы Вы могли бодрячком продержаться до следующего периода? Все прекрасно понимать, что простое нахождение дома, без смены обстановки не поможет организму восстановиться. Ну а если есть еще какие-то проблемы со здоровьем или психикой, то точно оставаться дома на весь период, пока не работаешь, - очень плохое решение. А вот поездка в санаторий в Белокурихе "Алтайский замок" http://altzamok.ru/sanatorno-kurortnaya-putevka-v-belokurikhu/ может стать выходом из сложившейся ситуации, и вот почему.

Во-первых, наверняка удастся сменить картинку за окном. Представьте себе, что Вы просыпаетесь утром не в шумном мегаполисе, где гудят машины и пахнет смогом, а на природе, когда в окно дует свежайший и чистейший воздух, на улице поют птицы. Тишина и покой вокруг – во всяком случае, если Вы выберите санаторий «Алтайский замок» на курорте Белокуриха, то именно так и будет. В этом оздоровительном учреждении все направлено на то, чтобы восстановить Ваше здоровье, дать Вам выспаться, подарить спокойствие и расслабление.

Во-вторых, Вам не надо будет задумываться о том, где брать продукты и что нужно готовить! Любой санаторий подразумевает если не 5-разовое питание, то точно гарантированные завтрак, обед и ужин. Конечно, идеальный вариант – это шведский стол, когда из приготовленных блюд просто выбираешь те, которые понравятся. Еще и еда тут будет правильная – диетическая, продуманная, никаких бутербродов и фаст-фуда. Сможете и оставаться сытыми, и похудеть.

В-третьих, это оздоровительные процедуры. Сколько всего можно успеть за время путевки! Тут тебе и внимание к здоровому позвоночнику, и работа с метаболическим синдромом, и прохождение антипаразитарной программы, и даже новомодное восстановление после перенесенного коронавируса. Особые программы разработаны для детей, которые приезжают на этот курорт вместе со своими родителями, - подробнее с ними можно ознакомиться по ссылке http://altzamok.ru.

В-четвертых, это комфортное проживание в номерах на свой выбор. Приезжая туда вместе со своей половинкой, Вы можете либо поселиться в двухместном номере, либо выбрать каждому отдельный номер – для более комфортного отдыха иногда нужно побыть в одиночестве. Ну а для тех, у кого вконец расшатана нервная система, у нас имеются ингаляции, массажи и питье минеральной воды – говорят, помогает.

Словом, если Вы хотите отдохнуть с пользой для своего физического и душевного здоровья, лучший выбор на момент отпуска – это, конечно же, санаторий. Попробуйте – и Вы согласитесь с нами не только в теории.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph