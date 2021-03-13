Как выбрать умный чайник?

Совсем недавно в продаже появились "умные чайники". Данный вид бытовой техники – это новшество, которое тут же стало популярным. Прибор не только красивый, но и удобный. На сегодняшний день данная техника считается перспективной и регулярно на рынке появляются новые модели.

Бешеная популярность оправдана, ведь управлять им можно на расстоянии. Прибор не только греет воду, но и удерживает тепло. К тому же, недавно были добавлены другие полезные функции, которые позволяют экономить время.

Умные чайники: что нужно о них знать

Отличить умный чайник от стандартного электрического проще простого. Самое главное отличие – возможность управлять им дистанционно. Не нужно покупать какие-то дополнительные пульты или устанавливать мудрёную систему управления. Достаточно купить чайник и подключить к нему мобильный телефон.

Bluetooth дает возможность управлять им на больших расстояниях. Пользователь может в любой момент включить чайник, даже если будет находиться на работе или по пути домой. Согласитесь, это очень удобно. Пришел домой с мороза, а тут уже чайник вскипел и не нужно ждать, пока вода нагреется и можно будет выпить чашку горячего чая.

Функционал прибора расширен. Но особое внимание стоит уделить на следующие функции:

Прибор не нужно регулировать. Он сам "знает", когда вода закипает и автоматически выключается; Дистанционное управление позволяет не только включить чайник, но и подобрать оптимальный режим работы прибора; Есть функция "термопот". Включив ее пользователь будет уверен, что вода останется горячей на протяжении долгого времени, как в термосе; Прибору можно задать четкое расписание. Он будет включаться в строго указанные часы самостоятельно (удобно для забывчивых людей); Если в чайнике нет воды, то он попросту не включится; Прибор оповещает пользователя обо всех изменениях.

На что обратить внимание при выборе?

Выбрать умный чайник не так просто, как может показаться. Советы специалистов помогут определиться с выбором и подобрать действительно качественную модель.

Во-первых, нужно обращать внимания на устройства, у которых нагревательный элемент спрятан.

Во-вторых, современный элемент должен быть оснащен нейлоновыми фильтрами. Они нужны для того, чтобы очищать воды от частиц, которые могут находиться в воде.

В-третьих, прибор должен быть оснащен терморегулятором. Он нужен для того, чтобы нагревать воду до нужной температуры. Особенно это актуально для тех, кто любит пить разные виды чая.

Производитель играет немаловажную роль. Есть модели, которые считаются качественными, а есть те, которые относят к второсортным. Выбирая смарт чайник, стоит внимательно изучить все характеристики и подробнее узнать о производителе.

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