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Как оформить займ в МФО?

26 марта 2021 14:42  [163]

Деньги могут потребоваться срочно, а взять их негде. Конечно, можно обзвонить друзей или обивать пороги банков и собирать многочисленные документы, для того, чтобы получить кредит. Но можно не искать выхода из сложившейся ситуации, а просто взять кредит в хани мани займ.

Преимуществ у подобных займов очень много. В последнее время заявку можно оформить онлайн и не выходя из дома. Если кредит будет оформлен, то заемщик получит нужную сумму в течение суток. Причем, клиент сам выбирает способ получения займа.

Как оформить займ?

У каждого из нас есть под рукой компьютер с выходом в интернет. МФО уже давно перешли в подобный режим работы. Это удобно не только для клиента, но и для микрофинансовых организаций.

Для того, чтобы оформить займ, нужно выполнить не сложные операции:

1. Зарегистрироваться на сайте МФО

Регистрация простая и не отнимет у заемщика много времени. Анкета уже готовая и заемщику нужно просто ответить на поставленные вопросы и рассказать о себе. Нужно отвечать честно. Организация полностью доверяет своим клиентам и не требует предоставить какие-то дополнительные документы. Никто не потребует справку о доходах или копии основных документов, которые заверены нотариусом.

2. Обязательно подтвердить, что заемщик согласен с условиями договора

Заполняя анкеты, заемщик должен указать свой номер телефона. После того, как все формальности будут завершены, на телефон придет смс. В нем будет код, который пользователь должен будет ввести в специальное поле. Обязательно нужно читать договор. И если заемщик не согласен с условиями договора, то не стоит вводить код. Подобное решение было придумано не просто так. В онлайн-формате получения займа невозможно поставить подпись, которую обычно клиент ставит при заполнении банковской формы.

3. Получение денег

Система анализирует заявку и выдает решение. Все осуществляется автоматически. Если кредит был одобрен, то в течение 24-х часов на счет заемщика поступят деньги. Можно указать и платежную карту.

Пользователь сам выбирать сумму, которую хочет получить. Заемщик также самостоятельно выбирает и срок, в который он планирует погасить кредит. Можно указать неделю, а можно оформить кредит на месяц. Все условия прописаны в договоре и у каждой МФО они свои.

Заемщик может следить за своей заявкой. У каждого зарегистрированного пользователя есть личный кабинет, в котором предоставлена вся информация.

Если человек решит оформить еще один кредит, то не нужно будет проходить повторную регистрацию. Все данные уже сохранены. Такого не наблюдается ни в одном банке. Приходя в крупную финансовую организацию, нужно снова собирать документы и подтверждать свою доходы.

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