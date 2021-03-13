Музей истории АПЗ посетили промышленные туристы

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Музей истории Арзамасского приборостроительного завода посетили туристы и волонтеры отряда "ПромЭкскурсовод". Об этом сообщает пресс-служба завода.
Выездная экскурсия по маршруту Нижний Новгород-Арзамас-Нижний Новгород стала возможной благодаря проекту НГТУ им. Р.Е. Алексеева "Промышленный Нижний".
Изначально проект "ПромЭкскурсовод" создавался для организации экскурсий на промышленные объекты Нижнего Новгорода. Затем проектом стали интересоваться жители и гости города. И постепенно стали "осваивать" регион. Для этого организовывали выездные экскурсии на ведущие промышленные предприятия области.
Сегодня в отряде из 12 волонтеров не только представители вуза, но и обычные жители Нижнего Новгорода.
Расширилась и тематика: разработаны и проводятся пешеходные экскурсии, в частности, по территории Нижегородского кремля, центральным улицам города – всего 16 экскурсионных программ. И все это в сотрудничестве с учеными вуза.
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