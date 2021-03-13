Сверлильно-присадочные станки для производства мебели: виды и особенности

Сверлильно-присадочные станки применяют для изготовления отверстий, необходимых для установки петель и крепежных элементов при производстве корпусной мебели. Устройства обеспечивают большое количество ровных и точных отверстий без риска повредить мебельный материал. Если использовать качественное оборудование, то производственный процесс ускоряется, снижаются расходы на изготовление и количество бракованных изделий.

Где применяют сверлильно-присадочные станки

Присадочное оборудование для сверления используют в мебельной промышленности. Необходимость в разработке подобных станков возникла из-за расширения роли плитных стройматериалов в изготовлении мебельных предметов. Ранее, когда предметы интерьера производили из массивной древесины, скрепление осуществляли с помощью скоб, шипов и пазов. Плитные материалы описанными средствами соединить не получится, поэтому возникла необходимость в изготовлении множественных отверстий.

В производственном процессе крайне важно, чтобы отверстия:

были ровными;

располагались точно в необходимом месте;

не нарушали целостность конструкции;

проделывались максимально быстро.

Наименование станку было дано на основе понятия «присадочная карта». Под данным термином понимают точный чертеж расположения отметок для сверления отверстий на поверхности заготовки.

Классификация сверлильного оборудования

Устройство присадочного станка довольно сложное. Если по-простому, то основной частью агрегата является головка, оснащенная шпинделями, на которую крепят сверлильные инструменты, зенковки и т. д. Условно оборудование можно разделить на несколько типов:

Универсальные аппараты применяют для полноценной обработки отверстий на заготовке. В комплекс работ входит не только сверление, но и зенковка и другие процедуры. Поскольку такой станок способен выполнять широкий спектр действий, обладает богатым функционалом и высокой скоростью работы, он отлично подходит для массового производства мебельной продукции. На рынке встречаются компактные модели, которые подойдут небольшим частным производствам или любителям. Специализированные агрегаты используют на конвейерах. У них есть определенный лимит по количеству отверстий, которые можно обрабатывать одновременно. При необходимости их можно настроить на выполнение различных операций. К этому типу можно отнести подавляющее большинство сверлильно-присадочных станков. Специальное оборудование подходит для обработки заготовок определенной или нестандартной конфигурации. Они не могут быть перенастроены на реализацию других действий без серьезного вмешательства в их внутреннее устройство.

Присадочное оборудование может быть позиционным, полуавтоматическим и программируемым. В зависимости от особенностей и условий использования оптимально выбирать конкретный тип устройств, который лучше всего справится с той или иной задачей.

Пневматический привод и направляющие осуществляют подачу на головку. Допускается параметризация величины осевой подачи сверла с использованием электродатчиков или упоров. Показатель варьируется в пределах 40-90 мм. Данный параметр позволяет регулировать глубину, проделываемых в детали, отверстий.

Нюансы выбора сверлильно-присадочного станка

Присадочное производственное оборудование стоит недешево, поэтому к процессу поиска оптимальной модели и разновидности агрегата нужно подходить максимально ответственно. Неправильный выбор может сильно ударить по бюджету предприятия, особенно если компания небольшая. При правильном подходе, напротив, мебельное изготовление может выйти на принципиально новый уровень.

Инструкция по выбору сверлильно-присадочного станка:

В первую очередь необходимо рассмотреть несколько наиболее интересных моделей, изучить и сопоставить технические характеристики, взвесить все за и против. Следует проанализировать специфику производства, чтобы определить максимально подходящий вид станка. Для аппаратов, где на головке несколько шпинделей, важным параметром является материал шестерней. рекомендуется отдавать предпочтение агрегатам со стальными шестернями и гипоидным вращением. в станке может быть от двух до тридцати шпинделей. Если в конструкции аппарата предусмотрено более двадцати пяти шпинделей, одного электрического двигателя недостаточно, потребуется два. Выносные шланги должны обладать достаточной жесткостью и упругостью. Лучшим решением считают станки с ручной или автоматической регулировкой высоты, на которую может подняться головка. Многие модели функционируют от трехфазной электросети, поэтому не подойдут для использования в домашней мастерской, где обычно напряжение составляет 220 В. Нужно сразу определить, какие возможности устройства необходимы, чтобы не переплачивать за оборудование с ненужным функционалом. Обязательно следует приобретать агрегаты с заводской гарантией. Также важно, чтобы поблизости были сервисные центры, обслуживающие подобное оборудование.

Простые станки с минимальным набором функций для применения в частной мастерской возможно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется дрель, стойка для инструмента, толстая листовая фанера или ДСП, саморезы и пара болтов с гайками. Однако для коммерческого применения такой вариант не подходит, поскольку получится использовать всего одно сверло. К тому же разметка точек для сверления делается вручную, что при серийном производстве крайне неудобно.

Предприятиям лучше купить готовый вариант, произведенный в заводских условиях. Перед покупкой нужно уточнить у поставщика, входят ли в стоимость дополнительные комплектующие. Качественное сверлильно-присадочное оборудование европейского производителя можно найти в каталоге "Сапем-Инвест": https://sapem.ru/katalog/oborudovanie/sverlilno-prisadochnye-stanki/. Здесь представлен широкий выбор моделей с различными характеристиками. Оставить заявку на интересующую продукцию можно прямо на сайте.

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