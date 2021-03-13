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Новые дорожные знаки появятся в Нижнем Новгороде

26 марта 2021 16:45  [75] Общество

Новые дорожные знаки появятся в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба администрации города.

Более 1,5 тысяч знаков установят в текущем году на улицах областного центра в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как отметили в МКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД), на некоторых участках дорог знаки будут заменены или размещены дублирующие над проезжей частью. Они будут изображены на желтом фоне, чтобы водители лучше их видели.

Новые средства дорожного регулирования появятся на 26 улицах Нижнего Новгорода. Наиболее масштабные изменения по организации дорожного движения планируются на проспекте Гагарина.

Также в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Новгороде установят почти километр пешеходных ограждений, искусственные неровности, новые остановки и посадочные площадки.

Напомним, в ремонтный перечень дорог, которые будут отремонтированы в 2021 году в городе вошли 26 участков протяженностью более 30 км. На ремонт направлены 934 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 904 млн рублей, 30 млн рублей – из городского.

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Теги:
ГИБДД Дороги Ремонтные работы
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