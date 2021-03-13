Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил запустить новый трек в конкурсе "Лидеры России" Политика

Фото: скриншот сюжета "Россия 24"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил запустить новый трек в конкурсе "Лидеры России". Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", в котором принимал участие президент России Владимир Путин.

Юрий Шалабаев отметил, что сейчас в конкурсе только общеуправленческие треки. При этом у государственной и муниципальной службы существует своя специфика.

"По моему мнению, если появится еще один трек непосредственно государственной и муниципальной службы в составе конкурса, то это позволит сформировать качественный кадровый резерв непосредственно для государственных и муниципальных органов с учетом специфики этой области", - сказал он.

Глава города выразил уверенность в том, что "Лидеры России" открывают большие возможности для участников в части карьерных перспектив.

"Это факт. Я на своем опыте в этом убедился, в том числе после победы губернатор предложил именно мою кандидатуру на пост главы города. И она была поддержана депутатским корпусом. Когда я вступил в должность, мне нужно было быстро собрать команду, и пул участников "Лидеров России" с совершенно разными компетенциями, но совершенно точно прошедших серьезный отбор, – это очень ценный инструмент. В результате в моей команде в мэрии работают три победителя "Лидеров России", два финалиста, несколько полуфиналистов. Команда работает достаточно активно и эффективно", - рассказал он.

Владимир Путин ответил - "Сделаем".

При этом он добавил, что работа по подготовке кадрового резерва ведется на уровне администрации, правительства, и в учебных заведениях.

СПРАВКА

Юрий Шалабаев является победителем второго сезона конкурса "Лидеры России".