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Общество

Социально-медицинскую систему Нижегородской области усовершенствуют в ближайшие годы

26 марта 2021 17:41  [200] Общество

Социально-медицинскую систему Нижегородской области усовершенствуют в ближайшие годы, сообщает пресс-служба ОНФ.

В Нижнем Новгороде состоялось первое заседание проектного комитета по модернизации медико-социальной сферы Нижегородской области. В регионе планируется улучшить условия жизни подопечных психоневрологических интернатов, интернатов для престарелых и инвалидов, а также детей, проживающих в государственных учреждениях.

Как подчеркнул в ходе заседания проектного комитета губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, необходимость изменить существующие формы социальной поддержки сформировалась достаточно давно. Проектный комитет станет публичной площадкой для обсуждения и коллективной выработки ключевых решений, направленных на повышение качества жизни наиболее незащищенных групп граждан.

"В России сформировался мощный сектор НКО, которые становятся все более заметными и формируют текущую повестку в этой сфере. На их опыт мы будем опираться при создании нового стандарта отношения к человеку. Нам с вами предстоит объединить усилия государства и некоммерческих организаций, чтобы изменить ситуацию к лучшему", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, работа по системному изменению ситуации в социальной сфере не останавливалась и в прошлом году, и в результате объединенная команда правительства области и проекта ОНФ "Регион заботы" уже подготовила свои предложения.

В свою очередь, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина заявила о необходимости создать в регионе службу защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, которая в пилотном режиме уже успела поработать в конце прошлого года. Она также отметила, что в АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области" в ноябре-декабре 2020 года поступило 71 обращение от граждан, страдающих психическими заболеваниями. Из них 37% - просьбы перевести в другую стационарную организацию социального обслуживания. Еще 13% касаются решения жилищных вопросов, помощи с восстановлением паспортов и несоблюдения прав («отобрали телефон», «не выпускают из корпуса»). На плохое обращение (угрозы и унижения) жалуются 9%, еще 5% просят изменить форму социального обслуживания.

Автор проекта ОНФ "Регион заботы", советник губернатора Нижегородской области по социальной политике Нюта Федермессер отметила, что пилотный проект в регионе — это часть реализуемого по поручению президента России Владимира Путина и заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой государственного курса на изменения в социальной сфере.
"Быть пилотным регионом — это честь и ответственность. Быть первыми всегда очень сложно, но главное, что чиновники и общественники уже готовы к этому и не боятся грядущих изменений", - считает Нюта Федермессер.

Она пообещала, что упор в изменении медико-социальной системы Нижегородской области сделают на индивидуальных потребностях людей, интеграции получателей социальных услуг в обществе и на контроле качества оказания этих услуг, в том числе в таких закрытых учреждениях, как психоневрологические интернаты, интернаты для престарелых и инвалидов и детские дома-интернаты.

Сейчас суммарно в этих учреждениях Нижегородской области проживает почти 7,5 тыс. человек. И часть из них в будущем переедет жить в более комфортные условия на сопровождаемое проживание или во вновь возводимые объекты социального обслуживания. Еще часть людей планируется устроить в семьи или, восстановив дееспособность, подготовить к самостоятельной жизни.

"Потребности каждого человека не зависят от того, какие физические, ментальные, психические, когнитивные, коммуникативные нарушения у него есть. Каждому из нас нужны дом, детство, семья, здоровье, образование. Мы все имеем право на досуг, реализацию себя и работу, общение с друзьями, вступление в брак, права на личное имущество и свободу передвижения. Мы имеем право на обязанности, право на эмоции, в том числе негативные, право опираться на веру в Бога, на безопасность. И вот эти права есть и у тех, кто проживает в институциональных учреждениях", - отметила Нюта Федермессер.

В свою очередь, заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что для 30% живущих в психоневрологических интернатах и 50% подопечных детских домов-интернатов планируется создать новые условия жизни вне этих учреждений. Речь идет о таких «новых формах жизнеустройства», как социальные общежития, центры сопровождаемого проживания и многофункциональные комплексы социального обслуживания для детей и взрослых, где создадут возможности для дневного пребывания и реабилитации. У тех же, кто останется в интернатах, планируется существенно улучшить качество жизни. Все это будет возможно лишь при взаимодействии с НКО и волонтерами.

Попечитель благотворительного фонда "Просто люди" Мария Сиснева рассказала о том, какие проблемы на сегодняшний день характерны для российских психоневрологических интернатов.

"Это прежде всего медицинские проблемы, обусловленные полной оторванностью ПНИ от современной системы здравоохранения. В интернатах есть только собственный медперсонал — психиатр, врач-терапевт, а остальные услуги остаются недоступными. Это и социальные проблемы: недоступность образовательных программ и возможностей трудоустройства. Третий комплекс проблем — юридический: к пересмотру статуса о недееспособности относятся формально, недостаточно делается для защиты имущественных прав людей. Коммуникационные проблемы: отсутствие нормальной мобильной связи, интернета, комплексной программы восстановления связей с родственниками", - сказала она.

В заседании проектного комитета также приняли участие представители целого ряда общественных организаций, которые будут вместе с властями и проектом ОНФ "Регион заботы" работать над совершенствованием медико-социальной сферы в Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Медицина и здоровье
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