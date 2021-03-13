Около 41 тысячи самозанятых зарегистрировано в Нижегородской области Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 41 тысячи самозанятых зарегистрировано в Нижегородской области с момента введения специального налогового режима. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Только с начала 2021 года ряды самозанятых пополнили более 9 тысяч человек.

Отметим, что регион является пилотным, где налог на профессиональный доход (НПД) введен с 1 января 2020 года.

"Нижегородцы активно регистрируются в качестве самозанятых, так как у этого налогового режима есть целый ряд плюсов, таких как упрощенный документооборот и сниженная налоговая ставка. Кроме того, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" самозанятые могут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами, которые раньше были доступны только малым и средним предпринимателям. Например, пройти обучающие курсы по самым разным направлениям: для социальных предпринимателей, экспортеров, курсы по масштабированию бизнеса", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он добавил, что для самозанятых теперь доступны и меры финансовой поддержки.

"Так, например, самозанятые могут воспользоваться федеральной программой льготного кредитования "1764", которая позволяет получить займы на крупные суммы по ставке 7,25%. Кредитные средства можно направить на развитие предпринимательской деятельности, инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее полученных кредитов на пополнение оборотных средств", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области.

Получить льготный заем можно, обратившись в банки-партнеры: в Нижегородской области их 24.

Напомним, в качестве самозанятых могут зарегистрироваться жители региона, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области, при условии, что у них нет наемных сотрудников и их доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Налоговые отчисления для них составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% - при работе с юридическими лицами и ИП. Также они могут выбрать, производить отчисления в пенсионный фонд или нет.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" был открыт центр "Мой бизнес", где предприниматели, в том числе самозанятые, могут получить исчерпывающую информацию о возможных мерах поддержки. В центр, а также в его филиалы в 30 муниципалитетах можно обратиться лично или по телефону горячей линии: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный). Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адресах и контактах инфраструктуры, которые могут понадобиться предпринимателям и самозанятым, можно на портале Мойбизнес52.рф и через чат-бот "Мойбизнес52"в Telegram.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта — увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.