Школа Нижнего Новгорода пожаловалась на качество продуктов ЕЦМЗ Общество

Руководство гимназии № 184 Нижнего Новгорода пожаловалось в Единый центр муниципального заказа (ЕЦМЗ) на качество поставляемой продукции для столовой и необходимости дополнительной ее проверки на базе.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, после жалоб родителей в соцсетях на качество питания в школьных столовых в образовательных учреждениях прошли проверки.

Проверки прошли в школе №1 Павлова и гимназии №184 Нижнего Новгорода после того, как родители опубликовали в соцсетях фото обедов в школах и пожаловались на их качество.

Стоит отметить, что жалобы были выявлены системой мониторинга соцсетей "Инцидент-менеджмент" Центром управления регионом. После вмешательства родителей в проблему в школах прошли проверки и созданы группы родительского контроля.

Руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков отметил, что только с начала 2020 года ЦУР выявил в соцсетях около 150 жалоб по теме питания детей в школьных столовых. "Качество питания детей в образовательных учреждениях – предмет особого контроля", - добавил он.

Напомним, Центр управления регионом создан в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача Центра управления регионом – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о деятельности ЦУР можно узнать в группе во "ВКонтакте": https://vk.com/tsur52.