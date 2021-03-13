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Подсветку телебашни в Нижнем Новгороде погасят в "Час Земли"

27 марта 2021 10:36  [92] Общество

Подсветку телебашни в Нижнем Новгороде погасят в рамках экологической акции "Час Земли"

Телебашня в Нижнем Новгороде погасит подсветку в честь экологической акции «Час Земли», сообщает филиал РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр".

Акция стартует 27 марта в 20.30. Перед началом акции, с 20.15 до 20.30, световое панно нижегородской телебашни украсит символическое изображение Земли.

Подсветки в поддержку акции "Час Земли" также отключат Останкинская телебашня в Москве, телебашни в Казани, Перми, Мурманске, Красноярске, Самаре, Пензе, Нальчике, Великом Новгороде, Грозном и других городах.

Акция "Час Земли" – самая массовая международная экологическая акция в истории. Ежегодно в ней участвуют более 2 млрд человек и тысячи объектов. В 2021 году акция пройдет в 15-й раз. Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

Нижегородская телебашня построена в 1957 году. Ее высота – 196 метров. Современная система архитектурно-художественной подсветки (АХП), состоящая из светодиодных пикселей и прожекторов заливного света, смонтирована на телебашне в 2018 году.

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Теги:
Телевидение Экология
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