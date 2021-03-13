Глеб Никитин поздравил Нижегородскую еврейскую общину с праздником Песах Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил представителей нижегородской еврейской общины с праздником Песах, сообщает пресс-служба главы региона

"В основе этого праздника древние традиции, символизирующие стремление еврейского народа к сохранению собственной идентичности. Вашим предкам удалось пройти через невероятные испытания, но не потерять веры. Это достойно глубочайшего уважения. В стремительно меняющемся современном мире вам также удается беречь ценности, которые закладывались веками", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона отметил большой вклад общины в укрепление межконфессионального мира в регионе.

"Иудаизм входит в число религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Благодарю нижегородскую еврейскую общину за вклад в развитие региона. Желаю мира и благополучия. С праздником!" – добавил в заключение Глеб Никитин.