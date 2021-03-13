Вопросы развития туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" обсудили в Москве Общество

Вопросы развития туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" обсудили в Москве на заседании попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Заседание провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Участие в мероприятии приняли министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководитель Федерального агентства по туризму России Зарина Догузова, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Бабич, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности главы республики Мордовия Артем Здунов, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, представители федеральных органов власти и организаций.

В рамках мероприятия прошло обсуждение итогов проделанной работы по возрождению Саровской и Дивеевской обителей и дальнейших планов. С докладом о развитии туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выступил Глеб Никитин.

"С учетом выделенного финансирования в полном объеме реализовано 18 мероприятий на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В фазе реализации сейчас 32 объекта. Большое значение имеет, в частности, строительство северо-восточного обхода Дивеева с возведением моста через реку Вичкинзу", - рассказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, предполагается расчистка Вичкинзы и строительство набережной, благоустройство прилегающей территории. В рамках федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов в 2021 году также завершатся работы по расчистке рек Сатис и Тёша. Начинается строительство центров культурного развития, которые будут организовывать музейные экскурсии, кружковые, выставочные, спортивные и иные досуговые мероприятия для населения Арзамаса, Сарова и Дивеева. Кроме того, началась реставрация объектов культурного наследия в Арзамасе: Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов, Дома Белянинова. Проводится и ряд других работ.

"Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера проделала серьезную работу, достигнуты конкретные результаты. Впереди более масштабные планы. Реализация мероприятий по развитию кластера позволит существенно повысить качество жизни в городах юга Нижегородской области и, конечно, сделает это направление еще более привлекательным для туризма", - добавил Глеб Никитин.

В ходе заседания Артем Здунов подчеркнул значимость интеграции Мордовии в паломническо-туристический кластер "Арзамас – Дивеево – Саров".

"Расширение границ кластера и включение в него объектов республики даст серьезный импульс развитию инфраструктуры территории, в частности, дорожной, а также привлечению дополнительных инвестиций, позволит создать новые рабочие места, повысить стандарты предоставления туристических услуг. Учитывая соседство Мордовии и Нижегородской области, рассчитываем на создание единого межрегионального туристского пространства, которое обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников к нашим регионам, нашим святыням и прекрасным природным объектам", - сказал временно исполняющий обязанности главы Мордовии.

Основу туристского потенциала Темниковского района республики, объекты которого включены в кластер, составляет имя адмирала Федора Ушакова, причисленного Русской православной церковью к лику святых. На темниковской земле прославленный флотоводец жил, он был похоронен в стенах Санаксарского монастыря, где хранится рака с его мощами. В августе текущего года в Мордовии будет отмечаться 20-летие со дня канонизации Феодора Ушакова.

Напомним, проект создания паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" реализуется при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов.