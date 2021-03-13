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Как недорого купить машину?

28 марта 2021 13:10  [70]

Собственный автомобиль является необходимым транспортным средством, которое используется для поездок на работу, загородных путешествий и т.д. При выборе автомобиля многие обращают внимание на цену. Действительно, бюджет во многом может определить возможность покупки того или иного авто. Как же выбрать автомобиль подешевле?

Вы можете купить машину в Иркутске недорого на этом сайте tachki.pro. Здесь предлагается большой выбор различных автомобилей. Если вы хотите сэкономить на покупке авто, воспользуйтесь следующими советами:

  1. Изучите машины прошедшего года выпуска. На модели прошлого года могут давать скидку. Размер скидки будет зависеть от того спроса, который имеется на модель. Иногда скидки доходят до 10%, а иногда оказываются больше. Обычно авто сегмента массового продаются по стандартным ценам. В дополнение клиент способен выбрать какое-либо оборудование.
  2. Просите скидки на Premium авто. Вы можете попросить скидку на машину даже высокой комплектации. Маржинальность таких автомобилей выше, нежели у обычных моделей. Так что величина скидки может быть выше в денежном эквиваленте.
  3. Торгуетесь в конце месяца. Временной фактор оказывает влияние на величину скидки. Каждый менеджер заинтересован в исполнении плана, поэтому под конец месяца можно торговаться. Очень актуальными являются планы продаж в конце года. Ведь дилеру все равно нужно выкупить авто. Производитель предлагает дилеру авто на реализацию. Если в течение какого-то времени дилер не продаст транспортное средство, дилер должен ее приобрести самостоятельно. Поэтому продажи и выполнение плана являются мощным стимулом. Дилер будет готов вам продать авто по более низкой цене для решения плана продаж.
  4. Просите скидку у гендиректора. Дилер может вести торговлю даже в убыток, если это требуется для выполнения договора. Например, дилер может попросить у представительства определённый объём востребованных машин и получить непопулярные. Такие машины могут присутствовать на складах. На них дается серьёзная скидка. При этом уменьшение цены на более весомую сумму может происходить на уровне главного директора.
  5. Задумайтесь о займе. Вы можете взять в кредит более дорогостоящую комплектность автомобиля. Таким образом, вы сможете получить авто уже сегодня, но заплатить за него потом.

Приобрести авто со скидкой просто. Нужно лишь воспользоваться советами выше.

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