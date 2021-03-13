Жители Выксы представили пять проектов благоустройства в рамках проекта "Вам решать!" Общество

Жители Выксы представили пять проектов благоустройства в рамках проекта "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на рассмотрение конкурсной комиссии поданы документы по благоустройству дворовой территории дома №16 в микрорайоне Юбилейный в городе Выкса. Жители дома вышли во двор с плакатом, с помощью которого призывают помочь им и проголосовать именно за их проект.

По словам депутата Натальи Осиповой, жители микрорайона Юбилейный – традиционно одни из самых активных.

Кроме того, жители представили на рассмотрение конкурсной комиссии проекты благоустройства дворовой территории домов №15-16 в микрорайоне Приокский рабочего поселка Досчатое, дворовой территории домов № 38-40 улицы Красные Зори в Выксе, устройства многофункциональной площадки в рабочем поселке Виля и ремонта тротуара по улице Спортивной в рабочем поселке Шиморское.

Напомним, что с 16 марта до 15 апреля 2021 года нижегородцы могут отдать свой голос за тот или иной объект программы "Вам решать!". Всего на портале вамрешать.рф представлено 892 объекта общей стоимостью 982 млн рублей в восьми категориях: "Наши дороги", "Наш двор", "Все лучшее – детям!", "Наша инфраструктура", "Наша память", "Спорт для всех!", "Общественные пространства" и "Наша инициатива"