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Экономика

Более 600 новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области

29 марта 2021 11:23  [159] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 600 новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, заявки на выделение земельных участков были одобрены советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона.

По словам губернатора Глеба Никитина, в регионе планируется создать 675 новых рабочих мест в рамках реализации 22 инвестпроектов.

Были одобрены следующие заявки: АО "ВВГК" – на участок в Кстовском районе под строительство парогазовой ТЭЦ электрической мощностью 900 МВт (площадь участка – 163,3 тысяч кв. м, объем инвестиций – более 60 млрд рублей, срок строительства – около 70 месяцев).

ООО "Река Чаек" одобрена заявка на участок под строительство спортивного комплекса в Нижегородском районе Нижнего Новгорода (площадь участка – 20,5 тысяч кв. м, объем инвестиций – 135 млн рублей, срок строительства – 60 месяцев).

ООО "ПСК-ОЛИМП" одобрена заявка на участок в Арзамасе для строительства цеха по производству оконных и дверных конструкций из ПВХ и алюминия (площадь участка – 2,8 тысяч кв. м, объем инвестиций – 50 млн рублей, срок строительства – 48 месяцев).

ООО ТСЦ "ЛУЧ" одобрена заявка на участок в Арзамасе под строительство здания для производства электрических ламп и осветительного оборудования (площадь участка – 3 тысяч кв. м, объем инвестиций – 42 млн рублей, срок строительства – 48 месяцев).

Также была одобрена заявка ООО "РадиоМедСинтез" на присвоение инвестпроекту статуса социального объекта. Ранее совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области предоставил в аренду участок под строительство комплекса позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ - Центра ядерной медицины в Приокском районе Нижнего Новгорода (площадь участка – 9,1 тысяч кв. м, объем инвестиций – более 1,6 млрд рублей, срок строительства – около 36 месяцев).

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