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Глеб Никитин рассказал Максиму Решетникову об инвестпроектах Нижегородской области

29 марта 2021 11:49  [194] Экономика

Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи в Москве обсудили инвестиционные проекты региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глеб Никитин рассказал, что Нижегородская область направит в Минэкономразвития список из 13 проектов, которые войдут в федеральный перечень. Это позволит направить дополнительные средства на создание объектов инфраструктуры для других новых инвестпроектов.

Губернатор пояснил, что в список вошли проекты на сумму 45 млрд рублей.

"При их реализации планируется создание 2 300 рабочих мест. Общая стоимость создания объектов инфраструктуры - около 10 млрд рублей. По предварительной оценке, общая сумма федеральных налогов с 2021-го по 2030 год достигнет 12,7 млрд рублей", - рассказал Глеб Никитин.

Также на встрече Глеб Никитин представил предложения региона по расходованию средств Фонда национального благосостояния. Губернатор пояснил, что на территории Нижегородской области планируется реализация ряда крупных проектов, для которых необходима обеспечивающая инфраструктура. Совокупный объем инвестиций по 8 крупным инфраструктурным проектам составит порядка 437 млрд рублей, предполагается создание 28 тысяч рабочих мест. Более 60% инвестиций планируется направить на жилищное строительство.

Ключевыми составляющими являются проект комплексного развития территорий в границах поселков Ольгино, Новинки, а также проекты редевелопмента Черниговской набережной и улицы Ильинской в Нижнем Новгороде. Около 40% инвестиций может быть направлено на создание транспортной инфраструктуры.

В перечень объектов готовящихся к строительству, входят новые станции метро, дублеры магистральных дорог, в том числе пр.Гагарина и пр.Ленина. Также ведется подготовка к реализации проекта обхода Балахны.

Еще один блок предложений касается реализации коммерческих инвестиционных проектов. В рамках их реализации необходимо создание обеспечивающей инфраструктуры. Они подразумевают инвестиции в размере около 259 млрд рублей и обеспечение около 12 тысяч рабочих мест.

"Важным направлением развития инвестиционного и промышленного потенциала области является формирование условий для реализации новых инвестиционных проектов на территориях с особыми преференциальными режимами – особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске и территорий опережающего социально-экономического развития в Володарске, Решетихе и Сарове. В первую очередь речь идет об обеспечении необходимой инженерной инфраструктурой", - сообщил Глеб Никитин.

В пресс-службе добавили, что согласно постановлениям правительства России от 19 октября 2020 года, регионы, активно развивающие инфраструктуру, получат право на списание долгов по бюджетным кредитам. Речь идет о создании или реконструкции объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов. На средства, которые высвобождаются при реструктуризации долга, также можно подготовить документацию или подключить сооружения к инженерным сетям. По постановлению объем снижения задолженности увязывается с суммой налогов, которые поступят в федеральный бюджет от реализации инвестпроекта.

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Теги:
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