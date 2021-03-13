Строительство деревянных домов: кому стоит доверить

На данном этапе строительство деревянных домов – очень популярный вариант, так как многие люди стремятся обзавестись собственным частным жильем. Стоит отметить, что на сайте компании "Мечтаево" вы сможете увидеть различные варианты (уже готовых проектов) деревянных домов "под ключ". Из этого вы сможете сделать выводы, что компания предлагает современные решения, из которых каждый сможет подобрать оптимальный для себя вариант.

Помимо основного материала, из которого строится дом, необходимо перед постройкой выяснить некоторые моменты:

Определить технологию строительства, то есть выбрать, какой будет дом – каркасный, кирпичный или комбинированный.

Определить этажность и наличие комнат. Это влияет на количество материала, которое потребуется при возведении жилья.

Назначение.

В каком стиле будет построен дом. Варианты могут быть самые разные, например, хай-тек, минимализм, шале, прованс, современный, европейский, классический и другие.

Какая будет крыша (плоская, сложная, односкатная, двухскатная и др.).

Место проведения строительных работ.

Финансовые возможности заказчика, так как все вышеперечисленные возможности будут учтены и сформированы в единую ценовую политику проекта.

При строительстве деревянного дома учитываются все внешние факторы, которые могут повлиять на выбор основного материала. Компания «Мечтаево» самостоятельно проводит импрегнацию древесины. Это делается для того, чтобы качество материала было высоким. Проводя такие мероприятия самостоятельно, компания завоевывает еще больший авторитет у заказчика. Ведь ее материал отличается долгим сроком службы.

Комплектация дома в основном состоит из фундамента, коробки, кровли, фасада, окон и дверей, дополнительных элементов, которые уже подбираются индивидуально в каждом случае. Проекты деревянных домов абсолютно разные и универсальные, так как разрабатываются под каждого клиента индивидуально. Любой заказчик может выбрать уже готовый проект, который размещен на сайте компании "Мечтаево". При строительстве обязательно учитывается место под террасу (в большинстве случаев), каналы для канализации, воды и электричества.

Ценовая политика и время строительства деревянных домов зависит от площади дома и его внутренних особенностей (этажность и наличие комнат) В основном срок строительных работ от 45 дней, цены приблизительно от 30 тысяч за квадратный метр. В любом случае вы можете быть уверены в том, что сможете получить дом своей мечты. Специалисты учтут все ваши пожелания. При строительстве деревянного дома будут использованы современные технологии, которые обеспечат долгий срок службы вашего жилья. В нем будет комфортно и уютно, все создается под вас.

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