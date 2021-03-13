Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК

Элла Памфилова
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Элла Памфилова переизбрана председателем центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщают РИА Новости.
Согласно информации, срок ее полномочий составит 5 лет.
Кандидатуру Эллы Памфиловой поддержали 14 членов комиссии.
Отмечается, что еще одним кандидатом на пост стал Александр Курдюмов — член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР, который выдвинул себя сам. За него проголосовал один человек.
В счетную комиссию для тайного голосования вошли члены ЦИК: Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко. Последний был избран главой счетной комиссии.
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