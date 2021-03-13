Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК Политика

Элла Памфилова Фото: РИА Новости

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Элла Памфилова переизбрана председателем центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщают РИА Новости.

Согласно информации, срок ее полномочий составит 5 лет.

Кандидатуру Эллы Памфиловой поддержали 14 членов комиссии.

Отмечается, что еще одним кандидатом на пост стал Александр Курдюмов — член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР, который выдвинул себя сам. За него проголосовал один человек.

В счетную комиссию для тайного голосования вошли члены ЦИК: Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко. Последний был избран главой счетной комиссии.