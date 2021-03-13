МЧС пыталось спасти собаку с острова на Оке в Нижнем Новгороде (ВИДЕО) Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудники МЧС пытались спасти собаку с острова "Гребневские пески" на Оке в Нижнем Новгороде 29 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о том, что собака попала в западню, появилось в социальных сетях накануне.

Как отмечают очевидцы, животное не могло перебраться с острова на берег, так как лед на реке в этом месте уже растаял.

Сегодня утром спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России выдвинулись на помощь животному на судне на воздушной подушке.

"Еще издалека специалисты увидели на противоположном берегу силуэт собаки. Когда судно подошло ближе к берегу, собака моментально убежала в лес. Спасатели прочесали местность, однако животного уже и след простыл. Было решено обойти остров вокруг на судне на воздушной подушке. Спустя некоторое время спасатели снова заметили уже знакомую собаку – на этот раз на противоположной стороне острова. Завидев людей издалека, пес снова сорвался с места и умчался вглубь острова", - рассказывают спасатели.

Собаку поймать так и не удалось, позже будут предприняты новые попытки.

По словам старшего госинспектора группы патрульной службы "Окская" Анатолия Королихина, собаки постоянно живут на этом острове и ежегодно их пытаются спасти, однако в руки людям они не даются.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)