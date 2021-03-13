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Общество

Компания "ТНС энерго НН" приняла участие в акции "Час Земли"

29 марта 2021 15:45  [93] Общество

Фото: пресс-служба компании

Компания "ТНС энерго НН" приняла участие в акции "Час Земли". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородской области принял участие в экологической акции "Час Земли", которая состоялась 27 марта.

В этот день с 20:30 до 21:30 были отключены все внешние подсветки в офисах и центрах обслуживания клиентов компании "ТНС энерго НН". На один час без подсветки остались более 45 объектов компании.

К акции присоединились все 10 энергосбытовых компаний, под управлением ГК "ТНС энерго". По информации СМИ, 27 марта была выключена подсветка самых известных зданий и памятников мира в, таких как Эйфелева башня (Париж, Франция), Биг-Бен (Лондон, Великобритания), Колизей (Рим, Италия).

СПРАВКА:
"Час Земли" проходит ежегодно во всем мире. Организаторы акции - Всемирный фонд дикой природы (WWF). Акция проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех — жителей домов, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет на один час.

Целью "Часа Земли" является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

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Теги:
ТНС Энерго Электроэнергия
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