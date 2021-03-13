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Общество

Около 90 видов краснокнижных животных проживают в зоне Нижегородской станции аэрации

29 марта 2021 16:18  [155] Общество

Фото: Орнитологическая лаборатория Экоцентра Дронт

Около 90 видов краснокнижных животных проживают в зоне Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

В пресс-службе пояснили, что в Артемовских лугах. Рядом с которыми расположена станция аэрации, в ходе исследования зафиксировано более 680 видов животных и растений. Из них 98 видов внесены в Красные книги России и Нижегородской области. Наибольшая концентрация представителей разных видов приходится на территории, относящиеся непосредственно к Нижегородской станции аэрации.

Всего в ходе исследования флоры и фауны к концу 2020 года в Артемовских лугах зафиксировано 686 видов животных и растений, что говорит о природной и экологической ценности участка, который выбирают для проживания уникальные виды. За все время наблюдений здесь встречены представители 201 вида птиц – более 66% от общего числа видов, зарегистрированных на территории Нижегородской области. Несмотря на то, что район исследований находится практически в черте города и испытывает значительную антропогенную нагрузку, здесь можно встретить половину областного "краснокнижного" списка видов.

Из 75 видов птиц, внесенных в основной перечень Красной книги Нижегородской области, здесь регулярно или периодически встречаются представители 49 охраняемых видов. Среди редких видов птиц 17 видов включены также в Красную книгу России. Таким образом, территория иловых полей станции аэрации АО "Нижегородский водоканал" является уникальным местом обитания многих редчайших представителей орнитофауны Центральной России.

"Непосредственно на территории Нижегородской станции аэрации мы ведем наблюдения с 1996 года. По сути, сейчас эту зону можно назвать своего рода заповедником, одним из самых высокопродуктивных мест в области, где на ограниченной площади можно исследовать большое количество видов, в том числе редких и несвойственных нашему региону и даже полушарию. Так, например, мы встречали там кулика-дутыша. Это американский вид, который в норме зимует в Калифорнии, а гнездится на Аляске и Чукотке", - рассказал заведующий орнитологической лабораторией центра "Дронт" Александр Мацына.

Он добавил, что на территории иловых полей станции аэрации уже как минимум три раза гнездился такой редкий вид как ходулочник (Красная книга региона). Также на территории станции аэрации наблюдатели встречали, к примеру, орлана-белохвоста (Красная книга РФ), ястребиную славку и серую цаплю, занесённых в Красную книгу Нижегородской области. Здесь регулярно встречаются и даже гнездятся кулики-сороки, включенные также в Красную книгу РФ.

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Теги:
Водоканал Животные Экология
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