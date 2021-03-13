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Парогазовую ТЭЦ хотят построить за 60 млрд рублей в Кстовском районе

29 марта 2021 17:16  [119] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

АО "Верхне-Волжская генерирующая компания" (ВВГК) получило в Кстовском районе участок для строительства парогазовой ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участок предоставил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Площадь участка составляет 163,3 тысячи кв метров, возведение объекта продлится около шести лет.

На заседании совета стало известно, что инвестиции в строительство составят 60 млрд рублей. Электрическая мощность станции составит 900 МВт.

О планах по строительству ТЭЦ компания ВВГК сообщала еще в средине 2014 года. Именно тогда для реализации проекта, который в то время оценивался в 40 млрд рублей, ВВГК получила четыре земельных участка в районе села Федяково (Кстовский район) той же площади, что и сейчас, то есть 163,37 тысячи кв метров.

Однако позже возникла необходимость корректировки проектной документации в связи с изменением нормативной базы, поэтому реализация проекта была приостановлена, и предполагалось, что ввод в эксплуатацию I пускового комплекса этого объекта должен состояться в 2018 году.

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Теги:
Строительство ТЭЦ Энергетика
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