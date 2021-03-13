Владимир Путин поручил Глебу Никитину разработать порядок вручения медали к 800-летию Нижнего Новгорода

Глеб Никитин
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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину совместно с администрацией города разработать правила и порядок вручения юбилейной медали "В память о 800-летии Нижнего Новгорода", а также произвести ее вручение.
"Решение президента об учреждении юбилейной медали подчеркивает значение Нижнего Новгорода в судьбе России. Город был, есть и всегда будет одним из ключевых духовных, культурных, экономических и промышленных центров страны. Немедленно приступим к разработке правил и порядка вручения в соответствии с поручением Владимира Путина", - приводит пресс-служба правительства Нижегородской области слова Глеба Никитина.
Согласно положению юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода" награждаются:
а) жители Нижнего Новгорода - участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
б) жители Нижнего Новгорода, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
в) труженики тыла, проработавшие в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в городе Горьком не менее шести месяцев;
г) граждане, внесшие значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.
"Конечно, в первую очередь медаль будет вручаться ветеранам. Без их труда было бы невозможным создание мощнейшего промышленного комплекса, сделавшего город "кузницей Победы". Нижний Новгород по праву носит звание "Город трудовой доблести", и сейчас у нас появилась прекрасная возможность еще раз отметить наших героев, сказать им спасибо!", - добавил губернатор Нижегородской области.
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