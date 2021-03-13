Как выбрать бумажные полотенца?

Бумажные полотенца являются неотъемлемой частью быта любого дома. Их можно встретить в ванной, на кухне. Эти гигиенические изделия позволяют поддерживать чистоту в любом месте жилища. С помощью них можно удалять жирные пятна с различных предметов, вытирать пыль, руки.

На рынке представлены бумажные полотенца различных брендов. Как же выбрать достойное изделие?

Виды бумажных полотенец

Всего есть 2 вида бумажных полотенец:

Листовые. Рулонные.

Рулонные сложены в виде рулона. Отдельные части полотенец разделены перфорацией. Использовать такие полотенца очень удобно в ванной и на кухне. Чтобы оторвать полотенце, не нужно прилагать больших усилий. Можно поместить рулон на специальный держатель и с комфортом пользоваться полотенцами. В общественных местах можно встретить рулонные полотенца в диспансерах.

Листовые полотенца уложены определенным образом. Они могут накладываться друг на друга, вкладываться друг в друга по типу зигзага, располагаться друг за другом.

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Технологии изготовления полотенец

При производстве бумажных полотенец целлюлоза и макулатура перерабатываются особым способом. Готовые целлюлозные полотенца получаются мягкими и пушистыми. Они имеют более высокую цену, чем изделия из макулатуры.

Полотенца бумажные могут иметь один или два слоя. Они могут быть белыми или цветными, иметь перфорацию, быть ароматизированными. Цена готового изделия будет зависеть от всех таких параметров.

Как выбрать бумажные полотенца?

При выборе таких изделий нужно ориентироваться на то, где вы планируете их использовать. Например, для общественных мест больше подходят рулонные изделия. Для домашнего использования можно выбирать как листовые, так и рулонные полотенца.

Полотенца бумажные экономичные в использовании, позволяют поддерживать высокую гигиену. С помощью них можно удалять различные загрязнения. Для удобства использования полотенец лучше приобрести диспансер. Так у вас не будет сложностей с отрыванием каждого листа полотенца.

Бумажные полотенца являются одноразовыми, они идеально подходят для ухода за кожей лица. Промокните бумажным полотенцем кожу после умывания. Вам будет гарантирована защита от микробов и загрязнений, которые присутствуют на текстильном полотенце.

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