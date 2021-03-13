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Споры в области строительства и недвижимости – эффективная юридическая помощь

30 марта 2021 10:27  [90]

Строительное право и вопросы недвижимости – очень сложный правовой аспект. Юрист по недвижимости должен иметь опыт и обширные знания постоянно меняющихся законов.

Стремительно развивающийся рынок недвижимости может вызвать множество проблем. Поэтому квалифицированный юрист часто незаменим при покупке и продаже, аренде, строительстве недвижимости. Юридическая фирма «RAV Group» предоставляет полный спектр юридических услуг, связанных с недвижимым имуществом, в том числе – покупка, продажа и обременение недвижимого имущества, а также регулирование правового статуса. Юридическая компания, состоящая из опытных юристов, предоставляет всестороннюю правовую помощь (консультации, контракты, представительство) по вопросам недвижимости.

Услуги в области недвижимости, предоставляемые юридической компанией «RAV Group», включают правовые консультации, составление договоров и других правовых актов, участие в переговорах при заключении сделок, а также представительство в гражданских процессах в судах общей юрисдикции и в административных разбирательствах как в государственных, так и в местных административных органах, сопровождение строительства и сделок купли-продажи.

Юридические услуги в сфере недвижимости включают в себя ряд вопросов, связанных с определением и регулированием правового статуса участков и объектов, сопровождением сделок, администрированием, аудитом.

Из-за высокого уровня сложности юридические услуги в этих случаях требуют от юриста обширных знаний в области недвижимости, строительного права и ведения инвестиционного процесса.

Сделка купли-продажи

Юридическая фирма оказывает правовую помощь при покупке и продаже недвижимости. Проводится детальный анализ правового статуса. Готовятся, согласовываются договоры на недвижимость, подлежащую купле или продаже.

Споры с застройщиками и строительными компаниями

Представляются интересы индивидуальных клиентов в судебных процессах в спорах с застройщиками, а также строительными компаниями. Составляются заключения по контрактам на застройку, предъявляются претензии по дефектам в данных объектах, взыскиваются штрафные санкции.

Жилищные споры

Юристами оказывается правовая помощь клиентам во всех спорах, связанных с деятельностью жилищного кооператива или жилищного сообщества (например, обжалование постановления, дела о выселении из помещений и так далее).

Команда юридической фирмы помогает также в вопросах, связанных с отчуждением недвижимости.

Аренда квартир

Предоставляется правовая поддержка как арендодателям, так и арендаторам. Составляются и рассматриваются договоры аренды.

Юристы «RAV Group» следят за изменениями и проектами изменений в законодательстве о недвижимости, судебных решениях и, как опытные практики оказывают правовую помощь как физическим, так и юридическим лицам в области строительного права, недвижимости и юридического сопровождения инвестиционных процессов. В рамках предоставляемых услуг постоянно сотрудничают с нотариусами, архитекторами, агентами по недвижимости и менеджерами.

В рамках специализации, предоставляемой юридической фирмой, предлагаются также услуги по проектированию недвижимости, оформлению технического паспорта на квартиру и дом, получению разрешения на строительство.

Юридические услуги для физических лиц оказываются на условиях, согласованных с клиентом, с учетом его индивидуальных потребностей и ожиданий. Юридические услуги для предприятий также включают представительство в судах и административных органах.

Юридическая компания - RAV Group
Адрес: г. Киев, ул. Евгения Сверстюка 11А, офис 410 (м. Левобережная), БЦ "Новый"
E-mail: info.ravgroup.kiev@gmail.com
+38 (050) 789 1772
+38 (044) 337 7057
https://ravgroup.kiev.ua/

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