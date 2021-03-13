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Общество

Глеб Никитин вручил награды нижегородским медикам

30 марта 2021 14:05  [31] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил награды нижегородским медикам. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. 

Согласно информации,  церемония награждения прошла в рамках совещания"Об итогах деятельности системы здравоохранения Нижегородской области в 2020 году. Задачи и перспективы развития".

"Год назад в это время нижегородское здравоохранение уже активно боролось с новой коронавирусной инфекцией. Первые "красные зоны", первые перепрофилированные койки, первые пациенты, первые победы и первые утраты.  Тысячи врачей, медсестер, рентген-лаборантов, санитарок, водителей неделями и месяцами не покидали своих рабочих мест. Это был год бессонных ночей и круглосуточного оказания помощи пациентам в ковид-госпиталях. Думаю, вы согласитесь, что события 2020 года навсегда вписаны в летопись региона", - сказал Глеб Никитин.

Затем Глеб Никитин поблагодарил всех, кто трудился на своем посту, и вручил почетные знаки губернатора "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области".

Благодарственные письма Законодательного собрания Нижегородской области и благодарности председателя Законодательного собрания вручил также и председатель регионального парламента Евгений Люлин. 

"На мартовском заседании парламента рассматривался вопрос дополнительного финансирования медицинских организаций нашей области из федерального бюджета на 1,3 млрд рублей. Также из областного бюджета выделено 177 млн рублей на закупку УЗИ-сканеров экспертного класса для кабинетов перинатальной диагностики 16-ти больниц.  Нам необходима качественно новая система здравоохранения, способная обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания и гарантировать улучшение качества и продолжительности жизни людей", - сказал Евгений Люлин.

Список награжденных:

Почетным знаком губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области" награждены:

  1. Афанасьева Алла Валерьевна Врач анестезиолог-реаниматолог ПОМЦ
  2. Болявина Елена Ивановна Старший фельдшер ГБУЗ НО "Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского"
  3. Владимиров Андрей Анатольевич Врач-терапевт участковый ГБУЗ НО "Чкаловская ЦРБ"
  4. Глабчастая Людмила Евгеньевна Медицинская сестра ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница №1 им. П.П.Кащенко"
  5. Железова Татьяна Васильевна Медицинская сестра ГБУЗ НО "Навашинская ЦРБ"
  6. Зорина Татьяна Викторовна Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО "Центральная городская больница г.Арзамаса"
  7. Марасанов Богдан Олегович Врач-терапевт ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №3" (Нижегородский гериатрический центр)
  8. Назаров Вадим Владимирович Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"
  9. Савинова Полина Владиславовна Врач-хирург ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода"
  10. Шалгин Павел Юрьевич Врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №29 Приокского района г. Нижнего Новгорода"

Благодарственным письмом Законодательного собрания Нижегородской области награждены:

  1. Мажара Ольга Алексеевна главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Инфекционная клиническая больница № 2 г. Нижнего Новгорода"
  2. Овчинникова Елена Александровна главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника №7 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"
  3. Пудова Инна Александровна главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника №4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"
  4. Сазонов Андрей Александрович главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Уренская центральная районная больница"
  5. Сухачева Надежда Николаевна главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница №5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"

Благодарностью председателя Законодательного собрания Нижегородской области награждены:

  1. Коллектив государственного предприятия Нижегородской области "Нижегородская областная фармация";
  2. Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница №30 Московского района г.Нижнего Новгорода";
  3. Коллектив государственного казенного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф";
  4. Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Городская поликлиника №21 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода".

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Теги:
Здравоохранение Награждение
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