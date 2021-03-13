Соревнования по фехтованию на саблях пройдут в Арзамасе 2-5 апреля Спорт

Соревнования по фехтованию на саблях - Чемпионат ПФО среди мужчин и Первенство ПФО среди юниоров и юношей пройдут в Арзамасе 2-5 апреля. Об этом сообщают организаторы мероприятия - Федерация фехтования России, Центр развития фехтования ПФО, Спортивная федерация фехтования Нижегородской области при поддержке министерства спорта Нижегородской области.

Согласно информации, спортсмены из Нижегородской, Пензенской, Саратовской областей, Пермского края и республики Татарстан будут оспаривать личное и командное первенство в пяти возрастных категориях. Примут участие в турнирах и воспитанники СК "Знамя" (Арзамас).

Турниры стартуют 2 апреля в 10:00 с личных соревнований среди мужчин.