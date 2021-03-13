Глеб Никитин вручил почетные награды сотрудникам нижегородских предприятий Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 30 марта вручил 35 почетных наград представителям предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Церемония награждения прошла в рамках итогового совещания министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Глеб Никитин поблагодарил руководителей предприятий за ответственные и своевременные управленческие решения, которые позволили обеспечить безопасность людей и сохранение занятости.

"Вы смогли сохранить производства, занятость, а также заложить основы для нового роста, активно инвестируя в развитие. Это крайне важно именно в обрабатывающей промышленности. В этих отраслях создается значительная доля добавленной стоимости, а значит - обеспечивается благополучие не только сотрудников, но и людей, занятых в смежных отраслях, в торговле, в сфере услуг, в индустрии культуры и отдыха. Несмотря на сложные условия, промышленные предприятия продолжали реализацию инвестиционных проектов, обновление технологического оборудования и открытие новых производств", - сказал губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что нижегородские предприятия активно пользовались федеральными и региональными мерами поддержки.

"Общий объем мер стимулирования экономики на конец года превысил 77 миллиардов рублей, в том числе более 33 миллиардов составили безвозмездные выплаты пострадавшим предприятиям и гражданам. Федеральная и региональная поддержка наиболее пострадавших отраслей достаточно серьезно повлияла на улучшение ситуации в экономике", - добавил губернатор Нижегородской области.

"Мы все надеемся, что потенциал нашей промышленности позволит ей быстро восстановить утраченные в 2020 году позиции и двигаться дальше. Для этого есть все предпосылки – организационные, технологические, кадровые. Многое зависит от кооперации, покупательной способности потребителей и, конечно же, от слаженной работы исполнительной власти, экспертного сообщества, общественных организаций промышленников и предпринимателей с законодателями по оптимизации нормативной правовой базы. Законы должны активно помогать, способствовать росту промышленности. Региональный парламент продолжит законотворческую работу, связанную с поддержкой нижегородской промышленности", - рассказал председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин.

"Сегодня мы вручили награды нижегородским компаниям по итогам работы в 2020 году. 15 предприятий региона, добившихся наилучших показателей эффективности в своей отрасли, получили штандарты губернатора Нижегородской области. Шесть предприятий награждены почетными знаками "За качество и конкурентоспособность" - эта награда вручается за достижение значительных результатов по повышению качества продукции, обеспечению ее безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов управления качеством. Десять руководителей предприятий, производственников и индивидуальных предпринимателей получили именные благодарности и дипломы губернатора Нижегородской области за многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, большой вклад в организацию помощи и поддержки социально ориентированным организациям. Также в ходе итогового совещания были награждены четыре победителя премии Нижегородской области имени Кулибина, которая вручается за наиболее интересные и перспективные разработки, обладающие значительным потенциалом коммерциализации и способные внести существенный вклад в социально-экономическое развитие предприятия и отрасли в целом", - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.