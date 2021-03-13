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Программа "Модернизации первичного звена здравоохранения" стартовала в Нижегородской области

30 марта 2021 18:45  [65] Общество

Программа "Модернизации первичного звена здравоохранения" стартовала в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора Нижегородской области, глава областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов заявил в ходе совещания об итогах деятельности системы здравоохранения региона в 2020 году и перспективах развития в 2021 году.

По его словам, программу модернизации первичного звена здравоохранения сможет оценить каждый житель Нижегородской области, все проекты и мероприятия будут размещены в открытом доступе на сайте регионального минздрава.

Давил Мелик-Гусейнов добавил, что только в прошедшем году в Нижегородской области отремонтировано 110 организаций на общую сумму 530 млн рублей. В 2021 году, по его словам, запланирован ремонт 126 объектов в рамках программы по модернизации. На ремонт этих медучреждений будет направлено более 1,3 млрд рублей. "До 2025 года отремонтируем 664 объекта, объем финансирования составит более чем 8,7 млрд", - подчеркнул замгубернатора.

Говоря о планах на 2021 год, Давид Медик-Гусейнов добавил, что в Нижегородской области будет построено 23 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и 1 офис врача общей практики. До 2025 года - более 100 ФАПов и 6 офисов врача общей практики. "До конца текущего года правительство региона планирует закупить 321 автомобиль. А до 2025 года - более 1,5 тысячи автотранспортных средств для нужд первичного звена здравоохранения", - добавил он.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всего на программу "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Нижегородской области до конца 2025 года будет направлено более 15,5 млрд рублей, из которых 813 млн - региональные средства. В 2021 году сумма финансирования составит 2,8 млрд рублей, в том числе 148 млн рублей - из областного бюджета.

Напомним, целевая программа модернизации первичного звена здравоохранения на территории Российской Федерации стартовала в августе 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная цель - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. При разработке мероприятий программы проводился комплексный анализ состояния системы здравоохранения в первичном звене, что позволило максимально учесть все аспекты, оказывающие влияние на качество медицинской помощи. Для достижения этих целей по распоряжению правительства Нижегородской области была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители 11 органов исполнительной власти региона.

Развитие медико-санитарной помощи первичного звена также является важнейшим направлением национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с января 2019 года.

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Теги:
Медицина и здоровье Ремонтные работы Строительство
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