Одиннадцать важных для развития туризма нижегородских дорог отремонтируют по нацпроекту Общество

Одиннадцать участков дорог, играющих важную роль в развитии туристического потенциала региона, отремонтируют по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что речь идет об участках и в областном центре, и в районах.

"Транспортная, автомобильная доступность – обязательное условие развития центров туристического притяжения. Ремонт дорог в рамках национального проекта дает возможность привлекать туристов в Нижегородскую область. Тем более это важно сейчас, когда путешествия по стране пользуются особой популярностью", - сказал Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде ремонтная кампания включает два дорожных участка по пути к Кремлю – это площадь Минина и Пожарского и ул. Варварская, от площади Свободы до центральной площади города.

В Нижегородской области в этом году будут отремонтированы подъезды к двум центрам притяжения туристов – Дивеевскому монастырю и селу Большое Болдино. Участок протяженностью 15 км приведут в нормативное состояние на дороге Ардатов – Дивеево. Около 8 км отремонтируют на подъезде к Ардатову от дороги Владимир – Муром – Арзамас: этот путь также часто выбирают паломники. Для развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" планируется отремонтировать участки дорог Владимир - Муром – Арзамас, Выездное-Дивеево-Сатис, малой объездной Дивеева и северного обхода Арзамаса.

Для того чтобы местным жителям и туристам было комфортнее добираться до Большого Болдина, в этом году обновят участки подъезда к Пикшени и пути через нее в сторону границы с Республикой Мордовия, часть дороги Большая Аря – Ужовка – Большое Болдино – Салганы.

"Общая протяженность 11 участков составляет около 58 километров. По условиям контрактов, подрядчики должны завершить ремонт к 30 сентября", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла 2-е место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.