Сертификат ИСО

Каждое предприятие должно подтверждать свою деятельность и убедить всех в том, что выпускаемая продукция на 100% соответствует заявленным мировым стандартам. Есть национальная система сертификации, а есть добровольная.

Сертификат ИСО – документ, который выдается специальной организацией. Те предприятия, которые получили данный сертификат, могут с уверенностью сказать о том, что на предприятии функционирует качественная система менеджмента и вся деятельность, которая осуществляется, на 100% соответствует заявленным требованиям и международным стандартам. «СтройЮрист» - компания, которая поможет пройти сертификацию быстро и без каких-либо проблем.

Официальный документ получить не так просто. Не на всех предприятиях качество системы менеджмента отвечает заявленным требованиям. Про международный стандарт и говорить не стоит. А вот те организации, которые получили сертификат, могут выходить не только на отечественный рынок, но и на мировой.

На территории Российской Федерации подобная система сертификации работает очень давно. Но никто не может навязать предприятию проходить сертификацию. Оформление сертификатов носить добровольно-рекомендательный характер.

Достоинства

Те компании, которые имеют на руках сертификат, на отечественном рынке выделяются и сразу же заметны, даже если они выпускают товар и предлагают услуги, которые не сильно востребованы.

Сертификат ISO 9001 имеет ряд преимуществ:

Потребности клиентов удовлетворяются практически на 100%;

Денежные и временные ресурсы используются рационально;

Если возникают какие-то ошибки, то их устраняют быстро, и работа не останавливается;

Сотрудники умеют работать в команде, и все действия обсуждаются;

Каждый сотрудник мотивирован и вовлечен в работу;

Внутренние процессы можно назвать совершенными;

Банки предлагают льготные условия кредитования;

Возможность участвовать в тендерах на льготных условиях;

Работа с иностранными партнерами, т.к. продукция соответствует международным стандартам;

Властные структуры к таким компаниям относятся лояльно и проверки приходят довольно редко;

Товары и услуги, которые предлагает компания, качественные и отличаются от конкурентов.

Результат от сертификата огромен. Да, его получить не так просто, но все окупится сполна. Владельцы могут с легкостью расширить свой бизнес и увеличить число клиентов. Некоторые компании могут даже получить госзаказы и выйти на международный рынок. Их продукция и так уже отвечает всем заявленным стандартам, и ее не будут проверять еще раз.

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