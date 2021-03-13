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Сертификат ИСО

31 марта 2021 08:29  [66]

Каждое предприятие должно подтверждать свою деятельность и убедить всех в том, что выпускаемая продукция на 100% соответствует заявленным мировым стандартам. Есть национальная система сертификации, а есть добровольная.

Сертификат ИСО – документ, который выдается специальной организацией. Те предприятия, которые получили данный сертификат, могут с уверенностью сказать о том, что на предприятии функционирует качественная система менеджмента и вся деятельность, которая осуществляется, на 100% соответствует заявленным требованиям и международным стандартам. «СтройЮрист» - компания, которая поможет пройти сертификацию быстро и без каких-либо проблем.

Официальный документ получить не так просто. Не на всех предприятиях качество системы менеджмента отвечает заявленным требованиям. Про международный стандарт и говорить не стоит. А вот те организации, которые получили сертификат, могут выходить не только на отечественный рынок, но и на мировой.

На территории Российской Федерации подобная система сертификации работает очень давно. Но никто не может навязать предприятию проходить сертификацию. Оформление сертификатов носить добровольно-рекомендательный характер.

Достоинства

Те компании, которые имеют на руках сертификат, на отечественном рынке выделяются и сразу же заметны, даже если они выпускают товар и предлагают услуги, которые не сильно востребованы.

Сертификат ISO 9001 имеет ряд преимуществ:

  • Потребности клиентов удовлетворяются практически на 100%;
  • Денежные и временные ресурсы используются рационально;
  • Если возникают какие-то ошибки, то их устраняют быстро, и работа не останавливается;
  • Сотрудники умеют работать в команде, и все действия обсуждаются;
  • Каждый сотрудник мотивирован и вовлечен в работу;
  • Внутренние процессы можно назвать совершенными;
  • Банки предлагают льготные условия кредитования;
  • Возможность участвовать в тендерах на льготных условиях;
  • Работа с иностранными партнерами, т.к. продукция соответствует международным стандартам;
  • Властные структуры к таким компаниям относятся лояльно и проверки приходят довольно редко;
  • Товары и услуги, которые предлагает компания, качественные и отличаются от конкурентов.

Результат от сертификата огромен. Да, его получить не так просто, но все окупится сполна. Владельцы могут с легкостью расширить свой бизнес и увеличить число клиентов. Некоторые компании могут даже получить госзаказы и выйти на международный рынок. Их продукция и так уже отвечает всем заявленным стандартам, и ее не будут проверять еще раз.

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