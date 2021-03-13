Каждое предприятие должно подтверждать свою деятельность и убедить всех в том, что выпускаемая продукция на 100% соответствует заявленным мировым стандартам. Есть национальная система сертификации, а есть добровольная.
Сертификат ИСО – документ, который выдается специальной организацией. Те предприятия, которые получили данный сертификат, могут с уверенностью сказать о том, что на предприятии функционирует качественная система менеджмента и вся деятельность, которая осуществляется, на 100% соответствует заявленным требованиям и международным стандартам. «СтройЮрист» - компания, которая поможет пройти сертификацию быстро и без каких-либо проблем.
Официальный документ получить не так просто. Не на всех предприятиях качество системы менеджмента отвечает заявленным требованиям. Про международный стандарт и говорить не стоит. А вот те организации, которые получили сертификат, могут выходить не только на отечественный рынок, но и на мировой.
На территории Российской Федерации подобная система сертификации работает очень давно. Но никто не может навязать предприятию проходить сертификацию. Оформление сертификатов носить добровольно-рекомендательный характер.
Достоинства
Те компании, которые имеют на руках сертификат, на отечественном рынке выделяются и сразу же заметны, даже если они выпускают товар и предлагают услуги, которые не сильно востребованы.
Сертификат ISO 9001 имеет ряд преимуществ:
Результат от сертификата огромен. Да, его получить не так просто, но все окупится сполна. Владельцы могут с легкостью расширить свой бизнес и увеличить число клиентов. Некоторые компании могут даже получить госзаказы и выйти на международный рынок. Их продукция и так уже отвечает всем заявленным стандартам, и ее не будут проверять еще раз.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+