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Займы под залог ПТС и автомобиля – актуальное и выгодное решение

31 марта 2021 08:36  [75]

Услуги автоломбарда сегодня очень распространены. Предлагают займы под залог машины или паспорта. Автоломбард круглосуточно – это объективная реальность. В мегаполисах жизнь не останавливается ни на секунду даже по ночам и, вполне объяснимо, что денежные средства понадобятся даже ночью.

Если необходимы деньги срочно, то одно из наиболее популярных решений – обратиться в автоломбард. Отсутствует необходимость в разнообразных документах, справках о доходах и других инструментах, позволяющих подтвердить финансовое положение. В случае с компанией «Автоломбард 1» транспортное средство или ПТС (паспорт транспортного средства) становятся инструментом залога, а получить нужную сумму можно буквально через полчаса.

На официальном сайте Автоломбард 1 можно более детально ознакомиться с условиями выдачи займов и воспользоваться выгодным предложением – деньги под ПТС авто. Процесс предоставления займа максимально простой и не требует много времени, потому что сотрудники Автоломбарда ценят и уважают время клиента и решают проблемы, не создавать их.

Для многих автовладельцев взять займ под залог ПТС – единственный способ получить необходимую сумму. В отличие от обычного автокредита в соответствии с условиями договора, автомобиль остается в пользовании владельца. Это удобно, потому что автовладелец продолжает пользоваться им до момента погашения займа, но продать его не может. Этот вариант кредита достаточно удобен тем, что заемщик остается «на колесах».

ПТС – основной документ, подтверждающий право собственности на автомобиль. По закону владельцу транспортного средства не обязательно постоянно носить его с собой. ПТС необходим при официальных сделках с автомобилями. В качестве залога ПТС берется автоломбардом только для того, чтобы заемщик не совершал никаких операций, связанных с переходом права собственности на это имущество, и, что он не будет использовать его в качестве залога при заключении договоров с другими финансовыми учреждениями. ПТС возвращается владельцу авто после полной выплаты займа.

Автоломбард 1 предлагает также услугу – займ под залог автомобиля. К преимуществам этого договора можно отнести возможность взять высокий кредит. Решение о выдаче займа принимается быстро, и ему предшествует столь же эффективная оценка автомобиля. Преимуществом ссуды под залог авто также является отсутствие требования справки с фиксированным доходом и гибкие условия, плюс отсутствие скрытых комиссий.

Автоломбард 1 работает быстро, прозрачно и без лишних формальностей 24/7.

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