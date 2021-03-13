Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первая в мире вакцина против новой коронавирусной инфекции COVID-19 для животных зарегистрирована в России. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Согласно информации, данная вакцина "Карнивак-Ков" была разработана подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

В клинических испытаниях вакцины были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

В апреле текущего года планируется начать массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.

Разработчики вакцины полагают, что применение вакцины может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.