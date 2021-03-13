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Общество

Онлайн-премьера фильма о судьбе лыжницы Елены Вяльбе "Белый снег" состоится в видеосервисе Wink

31 марта 2021 11:28  [33] Общество

Фото: пресс-служба компании

Онлайн-премьера фильма о судьбе лыжницы Елены Вяльбе "Белый снег" состоится в видеосервисе Wink 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, фильм рассказывает о том, как простая девочка из Магадана благодаря характеру, таланту и упорству преодолела тяжелые испытания и достигла высочайших успехов в спорте. Режиссером картины выступил Николай Хомерики, известный по фильмам "Ледокол", "Селфи" и "Девятая".

Прошло почти 25 лет, как знаменитая лыжница Елена Вяльбе завершила карьеру, но поклонники спорта до сих пор помнят о ее победах. После выдающегося выступления на Чемпионате мира по лыжным видам спорта 1997 года, на котором она выиграла пять золотых медалей из пяти возможных, среди любителей спорта не осталось равнодушных к этой одновременно сильной и хрупкой девушке в знаменитой розовой шапочке. Елена Вяльбе пять раз становилась лучшей лыжницей года, у нее три олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира. Такая история просто не могла пройти мимо внимания кинематографистов.

Елена Вяльбе активно принимала участие в работе над картино. "События, показанные в фильме, происходили со мной в реальности. Никто не говорил мне, давай здесь добавим что-то фееричное, а здесь выжмем слезу — нет, все в фильме так, как это было в моей жизни", - сказала она.

Роль прославенной лыжницы исполнила актриса Ольга Лерман, также в картине сыграли Анна Уколова, Александр Устюгов, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Михаил Беспалов, Вадим Андреев и другие звезды российского кинематографа.

Создатели фильма "Белый снег" с большим трепетом и вниманием подошли к истории одной из самых легендарных спортсменок СССР и России — все ради того, чтобы вдохновить зрителей на реализацию их собственных идей и стремлений.

"Что меня побудило снять этот фильм? — задается вопросом продюсер ленты Тимур Хван. — Я хочу, чтобы, выйдя из кинотеатра с моим сыном, он не спрашивал меня "а теперь можно поиграть в телефон?" или "куда мы пойдем поесть?". И мы с ним обсудили бы поступки героя, на которые хочется равняться". "Слоган нашего фильма "Стой на своем и никогда не сдавайся", — говорит режиссер Николай Хомерики. — Хотелось бы, чтобы после просмотра у зрителей было чувство, что все можно побороть в жизни — все препятствия и все сложности, только надо верить в это".

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