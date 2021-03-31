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Реставрация Литературного музея им. Горького

31 марта 2021 11:47  [119]

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрационные работы ведутся в Литературном музее им. Горького (ул. Минина, 26), где летом 2020 года произошел пожар. Сейчас на площадке работает порядка 40 специалистов, еще 40 восстанавливают предметы декора в мастерских. К августу планируется полностью завершить ремонт крыши и отреставрировать фасад здания.

Кроме того, летом планируется "приоткрыть" музей, чтобы нижегородцы могли посетить уже отреставрированные помещения музея и понаблюдать за работой специалистов.

Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького
Реставрация Литературного музея им. Горького

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31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
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