Реставрация Литературного музея им. Горького

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрационные работы ведутся в Литературном музее им. Горького (ул. Минина, 26), где летом 2020 года произошел пожар. Сейчас на площадке работает порядка 40 специалистов, еще 40 восстанавливают предметы декора в мастерских. К августу планируется полностью завершить ремонт крыши и отреставрировать фасад здания.

Кроме того, летом планируется "приоткрыть" музей, чтобы нижегородцы могли посетить уже отреставрированные помещения музея и понаблюдать за работой специалистов.