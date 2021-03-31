Проблему ночной продажи алкоголя обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Общественной палаты города

Проблему ночной продажи алкоголя обсудили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Общественная палата Нижнего Новгорода.

Согласно информации, встреча участников второго дискуссионного клуба "Город на связи" состоялась 30 марта.

Как рассказал модератор встречи, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк, эта тема очень беспокоит нижегородцев: "Ночная продажа алкоголя запрещена, но купить спиртное ночью можно. Такие магазины делают вид, что они бары и кафе, и в антисанитарных условиях продают зачастую контрафактный алкоголь", – отметил модератор.

Депутат регионального Законодательного собрания Василий Суханов перечислил законодательные меры, которые были приняты на федеральном и региональном уровне для урегулирования рынка общепита. "Я считаю, что этих мер достаточно. Надо оценить, насколько эффективно они работают и как ведется контроль за их соблюдением, – отметил депутат. – А с контролем как раз проблема. Знаю примеры, когда размеры наложенных штрафов превышают в разы коммерческую стоимость помещения, в котором располагается магазин". Василий Суханов предложил не только штрафовать нарушителей, но и привлекать продавцов–нарушителей к административной ответственности в виде ареста на 3 суток.

С тем, что существующих ограничительных мер достаточно согласился и депутат Госдумы РФ Дмитрий Сватковский. Для решения проблемы депутат предложил использовать опыт, полученный во время пандемии коронавируса. "Мы разработали стандарты работы салонов красоты и парикмахерских, установили камеры видеонаблюдения, прописали, какими должны быть помещения. Таким же образом мы можем стандартизировать и подобные магазины, – отметил Сватковский. – Выработать эти стандарты мы должны вместе с предпринимателями, чтобы они были выполнимыми".

Член ОНФ в Нижегородской области, председатель НРОООО малого и среднего предпринимательства "Опора России" Ирина Садовникова предложила к ответственности привлекать не только владельцев заведений–нарушителей, которые чаще всего являются арендаторами помещений, но и собственников залов, в которых ведется незаконная торговля спиртным.

Опытом борьбы с "наливайками" поделился заместитель главы администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Владимир Шапиро. Он рассказал, что у данной проблемы есть два аспекта: работа незаконных нестационарных торговых объектов и работа «наливаек» на первых этажах жилых домов.

"Контроль за работой НТО был передан на уровень администраций районов. В итоге за последние два года мы закрыли 27 НТО, которые реализовывали алкоголь незаконно, – заявил замглавы администрации Автозаводского района. – Но вот с незаконными объектами на первых этажах жилых домов мы справиться не можем. Чаще всего это арендные помещения, поэтому даже помещение изъять невозможно для взыскания штрафов. Арендаторы уходят от ответственности, меняя юридическое лицо, и продолжают работать, создавая проблемы для местных жителей".

Владимир Шапиро предложил законодательно запретить продажу алкоголя на первых этажах жилых домов.

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода, представляющий федерацию рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александр Котюсов возразил, что вводить запрет на продажу алкоголя на первых этажах жилых домов нельзя: "130 ресторанов Нижнего Новгорода – а это 10-15% всех ресторанов Нижнего Новгорода – находятся на первых этажах жилых домов. Причем более половины из них расположены на улицах Большая Покровская и Рождественская. Запретить им продажу спиртного – это значит, лишиться этих заведений совсем, так как выручка от продажи алкоголя составляет почти половину выручки заведения".

Александр Котюсов предложил депутатам обратить внимание на отсутствие законодательно закрепленного понятия "наливайка": "Надо разграничить понятия, найти критерии, в том числе и, например, по стоимости алкоголя".

Также участники дискуссионного клуба обсудили вопрос профилактики употребления алкоголя и пропаганды здорового образа жизни. По словам депутата городской Думы Нижнего Новгорода Марии Самоделкиной, для молодежи важно проводить просветительские мероприятия в современном игровом формате. "Мы в игровом формате с мультимедийными персонажами попытались донести до ребят, что алкоголь и наркотики – это плохо. Такой формат молодежь воспринимает лучше. И я думаю, что мы оформим нашу методику, чтобы ее могли использовать в своей работе преподаватели", – рассказала депутат.

В конце встречи участники пришли к выводу, что для решения проблемы незаконной продажи алкоголя необходимо объединение усилий и власти, и общества. "Это работа участковых, работа правоохранительных органов, работа судебных приставов по взысканию штрафов. Конечно, это работа администраций районов, которая должна это всё выявлять. Конечно, это бдительность граждан, которые должны сигнализировать о нарушениях. И реакция власти на эти обращения должна быть незамедлительной", – резюмировал Дмитрий Сватковский.

Подводя итоги заседания, Андрей Вовк заявил, что чтобы решить проблему "наливаек" необходим общественный контроль: "Общественная палата как раз этим займётся, чтобы ни раз в месяц выезжать в эту наливайку с МВД и закрывать её, а намного чаще. По подсчётам наших экспертов, если всем миром накинуться на эту проблему, что её можно решить всего лишь за несколько месяцев".