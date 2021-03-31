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Общество

"Доброрубли" в Нижегородской области можно получить за экологические акции

31 марта 2021 13:10  [38] Общество

"Доброрубли" в Нижегородской области можно получить за участие в экологических акциях. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что подобные инициативы играют важную роль для достижения задач, определенных национальным проектом "Экология".

"Формирование бережного и ответственного отношения к окружающей среде – одна из значимых задач национального проекта "Экология". В рамках деятельности комиссии Государственного совета по направлению "Экология и природные ресурсы" ведется выработка предложений в этом направлении. Всегда лучше, когда та или иная практика уже реализована на уровне региона. Это позволяет тиражировать ее на федеральном уровне. Весной мы традиционно даем старт экологическим акциям, и теперь у нас появляется возможность дополнительно поощрить их участников", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор призвал жителей принять участие в подготовке перечня мероприятий, за которые можно получить "доброрубли", а также высказать предложения о том, где еще потратить бонусы. Свои идеи можно оставлять в сообщениях на страницах сообществ "Карты жителя Нижегородской области" в соцсетях.

"Уже сейчас бонусы можно обменять, например, на скидки в городских музеях, физкультурно-оздоровительных комплексах и бассейнах. Мы намерены расширять этот список", – добавил Глеб Никитин.

Первая экологическая акция, за участие в которой можно было получить "доброрубли", прошла 30 марта в Городце. Здесь представители проекта "Карта жителя Нижегородской области" и "Доброрубль", НРО ВОД "Волонтеры Победы", администрации Городецкого района и регионального министерства экологии и природных ресурсов вместе с жителями провели субботник и собрали порядка 20 мешков мусора.

За участие в акции каждый получил по 100 "доброрублей". Участники могли потратить заработанные бонусы в одном из городецких ФОКов – 30 "доброрублей" можно было обменять на 50-процентную скидку в спортзал или бассейн, за 50 "доброрублей" получить 50-процентную скидку на билет на каток.

"Проект "Карта жителя" сейчас очень активно развивается. И мы рады проявленной активности жителей региона. Спрос на добрые дела довольно большой – за 2020 год жители региона смогли накопить 65 млн бонусов от различных социальных мероприятий. Нам также поступило предложение создать специальный раздел в сервисе с информацией о предстоящих субботниках и экологических акциях. Считаю, это отличная инициатива, которая в ближайшее время будет проработана", – поделился директор ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов.

Сервис "Карта жителя Нижегородской области" состоит из портала nn-card.ru и одноименного мобильного приложения на системах Android и IOS. Сейчас сервисом активно пользуется больше 2 млн человек. Потратить "доброрубли" можно на предложения партнеров в разделе "Добромаркет". На данный момент доступно более 70 акций: посещение музеев с 50-процентной скидкой, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов со скидками 30 и 50%, покупка спортивного инвентаря и снаряжения в различных спортивных магазинах со скидками 5, 7, 10 и 15% и многое другое.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая Волга, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.

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Теги:
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