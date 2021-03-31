Дмитрий Владимиров назначен гендиректором дзержинского "Сибур-Нефтехим" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дмитрий Владимиров назначен генеральным директором АО "Сибур-Нефтехим" (Дзержинск). Об этом сообщает пресс-служба компании.

С сентября 2018 года он являлся генеральным директором АО "Сибур-ПЭТФ" (Тверь).

Напомним, прежний руководитель дзержинского филиала предприятия Михаил Кувшинников, возглавлявший его с 2017 года, скончался в январе 2021 года.

СПРАВКА:

Дмитрий Владимиров родился 25 июля 1981 года в Ташкенте. Окончил магистратуру Ташкентского государственного технического университета по специальности "Электроснабжение городов и предприятий" и Московскую школу управления "Сколково" по специальности "Master of Business Administration" (Executive МВА).

Работал в ООО "НПП "Нефтехимия" (Москва) на должности энергоменеджера, в корпоративном центре СИБУРа на должности главного эксперта, являлся руководителем Центра компетенций "Энергетика", главным инженером - руководителем производственной площадки АО "Сибур-ПЭТФ".