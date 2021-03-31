инвест-проект
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 31 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Бизнес
31 марта 2021 13:17  [16] "Ростелеком-Солар" представил сервис Sandbox для защиты от продвинутых киберугроз
31 марта 2021 13:11  [27] Дмитрий Владимиров назначен гендиректором дзержинского "Сибур-Нефтехим"
31 марта 2021 12:41  [87] Банк "Открытие" сделал выгоднее курс онлайн-обмена валют
31 марта 2021 12:27  [109] Компания "ТНС энерго НН" в 2020 году поставила потребителям 10,5 млрд кВт/ч электроэнергии
31 марта 2021 09:46  [156] Евгений Люлин наградил коллективы промышленных предприятий
30 марта 2021 15:00  [169] ПСБ запустил акцию с начислением денег предпринимателям за рекомендацию банка
30 марта 2021 14:44  [457] "ТНС энерго НН" информирует клиентов об особенностях услуги "Автоплатеж"
30 марта 2021 13:17  [229] Более 1300 человек прошли обучение инструментам бережливых технологий в Нижегородской области
30 марта 2021 12:31  [398] Нижегородские IT-специалисты разработали систему, объединяющую всю информацию об объектах недвижимости
30 марта 2021 11:20  [162] Банк "Открытие" сделал бесплатным GPI-трекинг валютных платежей
Бизнес

Дмитрий Владимиров назначен гендиректором дзержинского "Сибур-Нефтехим"

31 марта 2021 13:11  [27] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дмитрий Владимиров назначен генеральным директором АО "Сибур-Нефтехим" (Дзержинск). Об этом сообщает пресс-служба компании.

С сентября 2018 года он являлся генеральным директором АО "Сибур-ПЭТФ" (Тверь).

Напомним, прежний руководитель дзержинского филиала предприятия Михаил Кувшинников, возглавлявший его с 2017 года, скончался в январе 2021 года.

СПРАВКА:

Дмитрий Владимиров родился 25 июля 1981 года в Ташкенте. Окончил магистратуру Ташкентского государственного технического университета по специальности "Электроснабжение городов и предприятий" и Московскую школу управления "Сколково" по специальности "Master of Business Administration" (Executive МВА).

Работал в ООО "НПП "Нефтехимия" (Москва) на должности энергоменеджера, в корпоративном центре СИБУРа на должности главного эксперта, являлся руководителем Центра компетенций "Энергетика", главным инженером - руководителем производственной площадки АО "Сибур-ПЭТФ".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph