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Общество

Заявление на зачисление в "Школу 800" можно будет подать летом

31 марта 2021 13:47  [177] Общество
Проекты корпусов Школы 800

Проекты корпусов Школы 800

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заявление на зачисление в "Школу 800" можно будет подать летом. Об этом сообщил директор образовательного центра "Школа 800" Сергей Злобин.

По его словам, с 1 апреля начнется прием заявлений на зачисление в первые классы общеобразовательных организаций для нижегородцев, проживающих на закрепленной территории. "Школа 800" начнет принимать заявления от родителей только после получения лицензии.

"Нам поступило довольно много предварительных заявок на обучение. Для нас это своеобразное исследование, которое помогает определить необходимое количество классов. Мы уже приняли решение увеличить количество первых классов и параллелей 7-8 классов, которые пользуются наибольшей востребованностью", - сказал Сергей Злобин.

В заключение он отметил, что родителям необходимо подавать заявления в школы по своим микроучасткам, а позже перевестись в "Школу 800".

Напомним, что образовательный комплекс на 4550 мест "Школа 800" будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1 500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1 500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1 100 мест) а также центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение объектов планируется завершить к сентябрю.

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Теги:
Образование Школы
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