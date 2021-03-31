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Ритуальная служба в Санкт-Петербурге: комплексный подход к организации похорон

31 марта 2021 13:46  [63]

В Санкт-Петербурге ежечасно умирает около 10 человек, о похоронах которых заботятся не только их родственники, но и специалисты ритуальных агентств. Одной из самых надежных и честных организаций по организации траурной процессии является компания Ритуал. В первую очередь, служба делает огромный акцент на качестве обслуживания клиентов, а также доступных и лояльных тарифах.

Схема работы ритуальной службы

Новое ритуальное агентство Санкт-Петербурга придерживает следующей рабочей схемы:

  • Согласование времени и даты погребения.
  • Встреча с администрацией кладбища, согласование времени копки могилы.
  • Приобретение клиентом комплекта ритуальных товаров.
  • Предварительное согласование с сотрудниками морга времени и даты выдачи тела.
  • Заказ транспортных услуг по перевозке тела в катафалке, похоронный кортеж.
  • Подбор и аренда подходящего зала для церемонии прощания с усопшим.
  • Организация поминок с составлением меню.


Придерживаясь такой схемы, с возможными небольшими отклонениями, сотрудники ритуального агентства всего лишь за несколько суток организуют похороны для усопшего родственника.

Преимущества работы новой ритуальной службы в Санкт-Петербурге

Комплексный подход к непростой организации похорон — вот к чему стремятся ритуальные агенты. Среди наиболее актуальных услуг представлены следующие категории — аренда транспорта и помещения для прощания с усопшим и поминального обеда, поиск кладбища, продажа ритуальных товаров, подготовка тела усопшего, предоставление транспортных услуг и пр.

Круглосуточная работа агентов — залог быстрой организации похорон. Обратится за помощью специалистов компании можно не только днем, но и ночью, просто позвонив по телефону горячей линии, который размещен на сайте spb.ritual.ru.

Отметим, что заказать похороны у агентов компании могут не только православные граждане. Ритуальная служба работает над организацией христианской, иудейской, мусульманской и прочих церемоний прощания.

Перед тем, как приступить к выполнению работы, заказчик и исполнитель четко обозначают границы предоставляемых услуг, их стоимость и сроки выполнения. Все это прописывается в договоре, который подписывается сторонами. Именно этот документ является основной гарантией честно и качественно выполненной работы.

Горечь от смерти родного человека можно немного облегчить, если доверить организацию траурной процессии профессиональным агентам ритуальной службы Санкт-Петербурга.

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