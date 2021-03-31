Рабочий погиб при установке энергосчетчика в Володарском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рабочий погиб при установке энергосчетчика в Володарском районе. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, 27 марта днем элетромонтер, находясь на территории домовладения в пос. Решетиха Володарского района при проведении работ по замене энергосчетчика получил удар электрическим током. От полученных телесных повреждений 23-летний потерпевший скончался на месте.

Следователи полагают, что причиной гибели мужчины послужило несоблюдение требований безопасности.

Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего.