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Бизнес

Mail.ru Group и "Ростелеком" запустили образовательную платформу "Сферум"

31 марта 2021 14:38  [39] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Mail.ru Group и "Ростелеком" запустили образовательную платформу "Сферум". Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, на данный момент платформа прошла тестирование в более 1 000 школ 15 субъектов РФ, ее возможностями успешно пользуется более 28 тысяч человек. Пилотными регионами стали Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Сферум" основан на технологиях социальной сети "ВКонтакте", а "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение "Сферума" для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Основные возможности "Сферума":

  • Простая и безопасная регистрация благодаря использованию единого центра авторизации VK Connect. В будущем появится регистрация учетной записи через портал госуслуг, что позволит надежно идентифицировать учеников и учителей.
  • Групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку.
  • Чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.
  • Сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.

В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания, расширит возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости ребенка.

В дальнейшем в "Сферуме" можно будет проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тысяч участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными дневниками. Кроме того, на платформе скоро смогут регистрироваться пользователи, пока не имеющие собственного мобильного телефона, — эта опция важна для школьников младших классов.

"Сферум" — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

"Цифровая образовательная среда — один из важных элементов качественной образовательной системы. Сохраняя в основе классический традиционный очный формат школьных занятий, мы расширяем возможности образовательного процесса, используя цифровые решения в помощь и поддержку и учителям, и школьникам, и их родителям. Презентованный сегодня "Сферум" — это и возможность оставаться в учебном процессе для болеющих школьников, и постоянная связь с классом в случае отъездов, и надежная коммуникация учителей и родителей. После тестирования в пилотных регионах платформа "Сферум" доказала свою востребованность, и я уверен, что она поможет сделать обучение более комфортным и результативным для школ по всей России", — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Процесс обучения должен проходить в удобном для школьников формате. Мы стараемся адаптировать образование под запросы детей: их склонности и способности, состояние здоровья и семейные обстоятельства. При таком уважительном подходе к ученикам получение ими новых знаний будет комфортным и принесет лучшие результаты. При этом, конечно, дистанционное образование полностью не заменит работу в классе, но станет хорошим инструментом для тех, кто не может изучать материал в школе или хочет получать дополнительные знания", — прокомментировал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Онлайн-образование — одно из ключевых направлений для Mail.ru Group. У нас есть собственные образовательные проекты, мы активно инвестируем в эту сферу и сотрудничаем с партнерами, чтобы построить крупнейшую экосистему онлайн-образования в России. Наши проекты помогают людям любого возраста освоить нужные и важные навыки и специальности. С помощью платформы "Сферум" родители и учителя получат возможность полноценно общаться, а школьники смогут эффективнее получать знания в любых условиях. Она поможет им создать комфортную учебную среду, в том числе дополнит привычное офлайн-образование", — сказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

"События 2020 года привели к ускоренной цифровизации всех сфер нашей жизни, включая образование — школьникам и учителям пришлось в крайне сжатые сроки переходить на дистанционный формат обучения. В процессе стали очевидны технические и организационные сложности при использовании непрофильных сервисов, в том числе зарубежных. Наша платформа "Сферум" разработана специально для учебного процесса, она включает в себя все необходимые способы цифрового взаимодействия. В дальнейшем "Сферум" будет постоянно совершенствоваться, исходя из возникающих потребностей учеников, родителей и школ, предлагая полезные и защищенные сервисы", — отметил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

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